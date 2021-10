Brouwerij Haacht verteert crisis moeizaam

Veel schuim zit er niet op het pintje dat Brouwerij Haacht in de eerste zes maanden van dit jaar tapte. Co.Br.ha, het beursgenoteerde vehikel van de brouwer, klokt het eerste semester af met een nettoverlies van 4,6 miljoen euro. Dat is wel minder dan de 6,6 miljoen verlies in dezelfde periode van 2020.

Achter het verlies moet niet al te veel gezocht worden. Brouwerij Haacht leed onder de langdurige lockdowns in de horeca in kernmarkten als België, Nederland en Frankrijk. Om een voorbeeld te geven: in België zakte de verkoop van de Haacht-bieren in de horeca met 33 procent vanwege de drie maanden sluiting in 2021.