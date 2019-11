Brouwerijdirecteur van Orval wordt bisschop van Gent...

Lode Van Hecke (69) wordt de nieuwe bisschop van Gent. Hij volgt Luc Van Looy (78) op.

Opvallend: Van Hecke was tot nu de abt van de abdij van Orval. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Belgische kerk dat een abt bisschop wordt. Geert De Kerpel, de woordvoerder de Belgische bisschoppenconferentie: ‘In de bijna 5.000 bisdommen is er alleen in Noorwegen en Congo nog een trappistenmonnik bisschop geweest. In België is het een primeur.’

44 Monnik Lode Van Hecke is sinds 1975 trappistenmonnik in de abdij van Orval.

Van Hecke, de tweede van vijf kinderen van een gelovige en Vlaamsgezinde familie uit Roeselare, was sinds 1975 monnik in de abdij van Orval. In 2007 werd hij er abt en directeur van de brouwerij, die in 1931 werd opgericht om de werken voor de heropbouw van Orval te financieren. Intussen is de brouwerij uitgegroeid tot de grootste werkgever van de streek. Ze heeft zo'n 40 mensen in dienst.

Leiderskwaliteiten

Als zakelijk leider moest Van Hecke onder meer de abdij organiseren en economische beslissingen nemen. Toen Van Hecke directeur was bij de brouwerij, groeide de omzet van 14 miljoen euro in 2008 naar 24 miljoen euro in 2018.

De Kerpel looft Van Hecke om zijn leiderskwaliteiten. ‘Hij is een spiritueel figuur met veel diepgang, maar zeker ook zijn leiderscapaciteiten hebben ertoe bijgedragen dat zijn naam naar voren werd geschoven.’

Thuishaven

Van Hecke, filosoof en theoloog van opleiding, kwam in 1975 eerder toevallig terecht bij de monniken van Orval, vertelde hij in 2007, toen hij er als tweede Vlaming ooit verkozen werd tot abt. ‘Ik was sociaal geëngageerd en zat bij het leger. Een trappistenklooster interesseerde me totaal niet. Ik kende de naam Orval niet eens. Maar toen ik uitgenodigd werd om enkele dagen door te brengen in de abdij, was het alsof een schip zijn thuishaven binnenvoer.’

Schermvullende weergave Luc Van Looy, de vorige bisschop van Gent, gaat op 78-jarige leeftijd met pensioen. ©BELGA

Wat hem aantrok in de abdij? ‘Het evenwicht tussen eenzaamheid en gemeenschap, tussen het gebed en de handenarbeid van het bierbrouwen en het runnen van het gastenverblijf.’ Het bier kent een lange traditie bij de monniken, maar de brouwerij is ook het bedrijf dat moet voorzien in het onderhoud van de abdij en samen met de kaasmakerij een bron van inkomen voor de paters is.

Muziekliefhebber