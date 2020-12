Bruggeling lanceert nieuwe chocopasta in de VS

Bruggeling Bram Bourgeois lanceert een nieuwe chocopasta in de VS.

Van Waagstuk met Luc Appermont tot kartbanen met Guido Dumarey. Ondernemer Bram Bourgeois heeft een cv dat alle kanten uit schiet, en lanceert nu een nieuwe chocoladepasta in de VS. ‘We willen een kick ass brand maken. Het succesverhaal van Lotus is een stimulans.’

‘Kan een kind van vier jaar zeggen: ik wil een boterham met … Lekkco. Dat was het belangrijkste criterium voor onze merknaam. Eerlijk, we hebben er jaren over nagedacht en uiteindelijk is het gewoon dit geworden, een samenvoeging van lekker en choco’, zegt Bram Bourgeois, een Bruggeling die intussen al 18 jaar in de VS woont.

Drie jaar geleden zegden hij en zijn vrouw hun job op om Lekkco, een nieuwe chocoladepasta, op de kaart te zetten in de VS. ‘Belgian Dark Chocolate Spread’, staat er op de potten.

Die spread ligt er intussen in 2.250 winkelpunten, en Bourgeois haalde onlangs 1 miljoen dollar extra kapitaal op om de verkoop nog een zetje te geven. ‘We willen hier een kick ass brand van maken. Het zou belachelijk zijn om te denken dat we even groot kunnen worden als Nutella, maar we kunnen wel een waardig alternatief worden.’

Bourgeois zegt geïnspireerd te zijn door het Belgische Lotus Bakeries dat met succes zijn speculoos en speculoospasta in de Amerikaanse markt heeft gezet. ‘Dat heeft ervoor gezorgd dat we hebben gedurfd. We hebben ons echt wel ver geriskeerd’, zegt Bourgeois.

Hij beseft dat hem een moeilijke taak wacht. Dat kreeg hij ook eens te horen in een gesprek met Jan Boone, CEO van Lotus Bakeries. ‘Bram, het is moedig om dit te proberen. Er zijn er velen die zich geroepen voelen om het te doen, maar weinigen die slagen.’

Bourgeois is nu 47 jaar, en heeft een cv met enkele opmerkelijke sprongen opgebouwd. ‘Als je mijn LinkedIn bekijkt, dan zal je zien dat mijn carrière niet echt een logisch parcours is. Maar voor mij zit er wel een rode draad in, namelijk opportuniteiten zien en grijpen, gekoppeld aan een fundamentele curiositeit.’

Waagstuk en karting

Hij studeerde aan het Rits: tv-regie. ‘Mijn eerste show als multicameraregisseur was Waagstuk, met Luc Appermont’, zegt hij. Daarna volgde werk voor Goal, Stadion, Telefacts en VTM Nieuws. Dat combineerde hij met videoproducties voor een PR-bureau. Hij verhuisde naar de VS om er drie indoortkartingbanen in Houston, Dallas en Denver te runnen. Dat was een businessavontuur met onder meer Guido Dumarey, die hij had leren kennen via een rallypiloot.

Hij ontmoette er zijn huidige vrouw, en sindsdien is de VS zijn nieuwe heimat. Van Dumarey kreeg hij er de leiding over de Amerikaanse tak van Punch Graphics en later deed hij er zaken voor Option. ‘Al sinds ik Guido ken, is hij me blijven pushen om iets voor mezelf te doen. Je bent een entrepreneur, zei hij. Dat idee is bij mij blijven spelen.’

Het resultaat is Lekkco, dat hij samen met zijn vrouw – die een marketingcarrière uitbouwde bij Red Bull – in 2017 opstartte. ‘Er zijn zo van die producten die je altijd mist uit België, die je in valies steekt elke keer als je vertrekt. Chocopasta is er zo een’, zegt hij.

In Chicago – waar hij woont - overtuigde hij al vrij snel 28 winkels om Lekkco in de rekken te zetten. Resultaat: 18.000 doller omzet in het eerste jaar. ‘Belachelijk weinig natuurlijk, maar dat waren aan 5 dollar per stuk toch al veel potjes choco’, lacht hij.

In 2018 sloot hij een deal met supermarktleten Jewel-Osco, goed voor 160 extra verkooppunten in één keer. En dit jaar zwichtte Kroger, de grootste voedingsretailer in de VS. ‘Dat heeft me altijd gefascineerd, die schaalbaarheid van een goed idee in de VS. Dat vind je nergens anders’, zegt Bourgeois.

Hij rekent dit jaar op een half miljoen dollar omzet. Winstgevend is Lekkco nog niet. ‘Hoegenaamd niet’, klinkt het. ‘Dat is normaal. De kost om distributie uit te bouwen en klanten aan te trekken, ligt in het begin van het parcours. Dit is een groeiverhaal.’

Zweetkapitaal

Dat verhaal was tot voor kort gefinancierd met eigen centen, een half miljoen dollar uit eigen zak. En daarbovenop ‘sweat equity’, zoals Bourgeois het noemt. Zweetkapitaal, van al die jaren werken aan de start-up zonder loon.

Lekkco

Opgericht in Chicago, in 2017 door Vlaming Bram Bourgeois (47 jaar)



Verkoop van een nieuwe, Belgische chocopasta in de VS.



Lekkco ligt in 2.250 winkelpunten waaronder die van retailreus Kroger.



Omzetprognose 2020: half miljoen dollar



Bourgeois en zijn vrouw staken een half miljoen dollar eigen centen in bedrijf, en haalden onlangs 1 miljoen dollar op bij lokale business angels.

Om dat verhaal verder te zetten, heeft Lekkco nu een miljoen dollar opgehaald bij enkele lokale business angels. ‘Dat is niet heel veel. Dat klopt. Het is niet genoeg om te adverteren en naambekendheid te krijgen, maar wel om onze volgende fase te financieren, en de consument te verleiden en ons te leren kennen met promoties in de winkelrayon.’

In die rayon moet Lekkco opvallen tussen tal van andere spreads, smeerbare producten. ‘In België zijn dat vooral chocopasta’s, maar in de VS in eerste instantie notenpasta, met daarnaast ook confituur, honing en een klein beetje chocopasta’, klinkt het. ‘Er is de voorbije jaren veel innovatie geweest in de spreads, met nieuwe producten en smaken. Dat heeft een bepaalde nieuwsgierigheid gebracht bij de consument, wat maakt dat de consument klaar is om ons product een kans te geven.’

Maar Bourgeois en co moeten wel opboksen tegen grootmacht Nutella. ‘Dat is er populair. Iedereen kent het. Zij hebben de categorie chocolate spread op de kaart gezet. Zonder Nutella waren wij er dus ook niet geweest’, zegt Bourgeois. ‘Maar terwijl je bij de cola’s Coca Cola, Pepsi en een huismerk hebt, heb je dat niet bij chocopasta. Er is Nutella en het huismerk, maar geen merkalternatief.’