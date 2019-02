Brugs Tarwebier keert terug naar Brugge

Brugs krijgt ook de oorspronkelijke naam, namelijke Brugs Tarwebier, of de Blanche de Bruges in het Frans. De Halve Maan zal instaan voor de productie en de marketing, Alken-Maes werkt mee aan de distributie.

Brugs Tarwebier werd initieel in Brugge gebrouwen sinds 1984. Alken-Maes, dat in de jaren 90 al instond voor de distributie, verwierf het merk in 2000 en herdoopte het witbier tot Brugs. Maar Brugs is witbier dat eigenlijk alleen in Brugge gebrouwen kan worden. Dat zagen Brouwerijen Alken-Maes en Brouwerij De Halve Maan ook in, en dus keert het bier terug naar zijn heimat en krijgt het zijn oorspronkelijke naam terug.