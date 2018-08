Brugse Zot investeert 20 miljoen in nieuwe bottelarij

Brouwerij De Halve Maan breidt uit om de verkoop van zijn bieren Brugse Zot en Straffe Hendrik bij te benen. De top van de Belgische biersector wenkt.

De zotste investering van De Halve Maan is het niet. Dat is nog steeds de aanleg van een bierpijpleiding onder de Brugse binnenstad twee jaar geleden. Maar de grootste investering is het wel.

De bouw van een nieuwe bottelarij is nodig om de verkoop bij te benen. In amper 13 jaar steeg de omzet van nul tot 13 miljoen euro, en de productie van nul tot 53.000 hectoliter. Vanneste breidde eerder al de capaciteit van zijn de brouwzaal in het toeristisch hart van Brugge uit. Nu is het tijd om de volgende bottleneck, de beperkingen van de bottelarij, aan te pakken.

100.000 Op weg naar biertop Met de investering kan De Halve Maan doorgroeien tot een productie en verkoop van 100.000 hectoliter bier per jaar.

De oude bottelarij doet nog dienst tot 2020. Tegen dan moeten op dezelfde site net buiten het centrum de nieuwe afvullijnen operationeel zijn. ‘Goed voor 24.000 flesjes en 180 vaten per uur. Drie keer meer dan nu’, zegt Vanneste. Het bedrijf financiert de bouw met eigen middelen, aangevuld met steun van de Vlaamse overheid en bankleningen.

Zodra alles up and running is, kan De Halve Maan doorgroeien tot een jaarlijkse productie en verkoop van 100.000 hectoliter. Daarmee zou het bedrijf zich in de Belgische top 15 nestelen.