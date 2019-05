Brussel krijgt zijn eigen wijn

Druiven kopen in Frankrijk en er wijn mee maken in Brussel. Met de stadsbottelarij Gudule speelt Thierry Lejeune in op een trend in enkele grote steden.

Gudule Winery uit Brussel brengt begin juni voor het eerst zijn Brusselse wijnen op de markt. Met druiven uit Frankrijk, maar geproduceerd en gebotteld in het hartje van Brussel, op een boogscheut van het koninklijk paleis in Laken. Gudule, de naam die in grote letters op het etiket prijkt, verwijst naar Goedele, de beschermheilige van Brussel.

Een wijnmakerij in het centrum van de stad is een primeur voor Brussel, maar het fenomeen dook de voorbije jaren al in andere grote steden op. De Verenigde Staten waren eerst, in de jaren 60. Londen volgde als eerste in Europa met London Cru en later kwamen Château Amsterdam en Les Vignerons de Paris.

Ik wil Brusselse wijn verkopen aan Brusselaars. Frankrijk voert zijn wijn uit tot in Azië, maar dat wil ik niet. Thierry Lejeune Gudule Winery

‘Ik heb ze niet willen kopiëren’, zegt Thierry Lejeune, de oprichter van Gudule Winery. ‘Ik was gewoon een drukker van 50 jaar die op zoek was naar een nieuwe uitdaging. Ik was al lang gepassioneerd door wijn, en had er mij jaren in verdiept, dus leek het me fijn om er zelf te maken. Ik had een wijndomein kunnen kopen in Frankrijk, maar had geen zin om te verhuizen. Ik woon liever in Brussel. Dus ben ik hier aan mijn droom begonnen.’

Drukkerij

De wijnmaker had tot 2014 zijn eigen drukkerij, Gramme Graphics, in Battice bij Luik. Hij verkocht ze aan de Brusselse drukkerij IPM Printing en kwam plots in een grote onderneming terecht. ‘Ik was jarenlang baas geweest van twintig mensen en plots was ik een kleine soldaat in een bedrijf met 200 mensen. Dat lag me niet.’

Gudule Winery is voorlopig een eenkoppig bedrijf, maar Lejeune omringt zich geregeld met tijdelijke werknemers. ‘Om bijvoorbeeld druiven te persen. En om de twee weken komt een oenoloog langs om de gisting op te volgen.’

De prijs van de flessen varieert tussen 13,50 en 26 euro. ‘Het zijn geen elitaire wijnen, maar wijnen die hun weg zullen vinden naar de lokale markt. Ik wil Brusselse wijn aan Brusselaars verkopen. Franse wijnen worden uitgevoerd tot in Azië, maar dat is mijn ambitie niet. Het moet een product blijven met een lokale stempel.’

30.000 flessen Gudule Winery mikt op minstens 30.000 flessen in de komende jaren.

De distributie gebeurt via Brusselse biowinkels, restaurants en wijnhandels. Particulieren kunnen rechtstreeks in de wijnmakerij terecht of kunnen zich aanmelden op de website.

Gudule Winery mikt op minstens 30.000 flessen in de komende jaren. Het gaat uit van een omzet van 600.000 tot 700.000 euro. ‘60 procent zal uit de verkoop van wijn komen. Daarnaast hebben we een wijnbar en cursussen oenologie. We verhuizen binnenkort naar het nieuwe gebouw van Brasserie de la Senne, bij Tour & Taxis, en van daaruit wordt veel meer mogelijk.’