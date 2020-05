Brusselaars vinden 6 miljoen voor nieuwe brouwerij

De oprichters van Brussels Beer Project in hun brouwerij in de Dansaertstraat in Brussel.

De jonge brouwers van Brussels Beer Project hebben 6 miljoen euro ingezameld om in Anderlecht een brouwerij te bouwen. Het Brusselse bierlandschap is aan een revival bezig, nadat AB InBev in de jaren 80 en 90 Wielemans en Belle-Vue had gesloten.

Je hoeft niet van Brussel te zijn om Brussels Beer Project te kennen. Hun bieren zijn in het hele land te koop bij Delhaize, Carrefour en in 100 Colruyt-winkels. Grosse Bertha, Jungle Joy en Delta IPA, een klassieke bittere india pale ale, zijn het bekendst.

Oprichters Olivier De Bauwere (36) en Sébastien Morvan (37) zijn bekend voor hun experimentele bieren, zoals met ananas, havermoutmelk of speculaas. Ze verwerken ook oud brood van Delhaize in een bier. 30 procent van hun bier verkopen de ondernemers in het buitenland, vooral Frankrijk, Nederland en Italië.

De Brusselaars begonnen in 2013 te brouwen aan de levendige Vlaamse Poort in Brussel en willen nu fors uitbreiden in Anderlecht. Naast het kanaal in de door armoede geteisterde wijk Kuregem bouwen ze vanaf september een gloednieuwe brouwerij. Eind 2021 willen ze beginnen te brouwen.

De brouwerij kost 6 miljoen euro en de financiering is net rond. 3,4 miljoen lenen de ondernemers van de bank BNP Paribas Fortis. De rest krijgen ze door een kapitaalverhoging van het Brusselse fonds Invest for Jobs, dat eerder al investeerde en leningen gaf aan chocolademerk Galler en makelaarsketen Century 21.

35.000 Capaciteit De nieuwe brouwerij kan jaarlijks 35.000 hectoliter bier brouwer, of 10 miljoen flesjes. Vandaag brouwt Brussels Beer Project jaarlijks 14.000 hectoliter.

Na de kapitaalverhoging hebben de oprichters samen met enkele personeelsleden twee derde van de aandelen in handen. De rest is in handen van Invest for Jobs en drie zakenmannen die enkele jaren geleden al investeerden. Onder hen Guillaume de Posch, de voormalige Belgische topman van de Duitse mediareus RTL Group en diens concurrent ProSiebenSat.1 Media.

De nieuwe brouwerij kan elk jaar 35.000 hectoliter brouwen, goed voor ruim 10 miljoen flesjes. 'Vorig jaar brouwden we 14.000 hectoliter. 2.500 brouwden we zelf in onze kleine brouwerij en de rest bij een externe brouwer', zegt Morvan. 'Dankzij onze nieuwe brouwerij kunnen we al ons bier zelf brouwen. In de komende vijf tot zes jaar willen we ons volume verdubbelen.' Het personeelsbestand verdubbelt ook, van 25 naar 50.

Brussels Beer Project Brusselse brouwerij die experimentele bieren maakt. De bekendste zijn uit Delta IPA, Grosse Bertha, Babylone (gemaakt met oud Delhaize-brood), Jungle Joy (passievrucht en mango) en Wunder Lager. In 2013 opgericht door Olivier De Bauwere (36) en Sébastien Morvan (37). Zij hebben nog steeds twee derde van de aandelen.

Omzet (2019): 5 miljoen euro

Jaarproductie: 14.000 hectoliter

Bedrijfswinst: 540.000 euro

Nettowinst: 389.000

Personeel: 25 mensen

Bijna twee jaar geleden kondigden Morvan en De Brauwere aan dat ze een nieuwe brouwerij wilden bouwen. 'Het duurde wat langer dan verwacht om de bouwplannen te tekenen, bouwvergunningen te krijgen en de financiering rond te hebben', zegt De Brauwere.

Dat laatste lukt uitgerekend tijdens de coronacrisis. 'We hebben de banken kunnen overtuigen met onze groeicijfers. Elk jaar groeien we met 40 procent', zegt Morvan. 'Dit jaar zal dat door corona wat minder zijn, maar we kijken naar de lange termijn.'

De brouwer boekte vorig jaar 5 miljoen euro omzet. 'Al twee jaar maken we winst. We hebben een comfortabele ebitda-marge. Hoewel door de sluiting van de horeca twee derde van de omzet wegvalt, hebben we genoeg reserves om de coronacrisis te betalen. Al moet de huidige toestand niet te lang duren.' Volgens de jaarrekening was er vorig boekjaar 540.000 euro bedrijfswinst en 389.000 euro nettowinst.

Schermvullende weergave De bieren van Brussels Beer Project zijn ook te koop in heel wat Vlaamse supermarkten. ©Jonas Roosens

Mede dankzij Brussels Beer Project zet Brussel zich weer op de kaart als bierstad. Het bierlandschap werd er dor toen brouwreus AB InBev in de jaren 80 brouwerij Wielemans-Ceuppens sloot in Vorst en in 1996 de Belle-Vue-brouwerij in Molenbeek. Jarenlang was lambikbrouwer Cantillon de enige Brusselse brouwerij.