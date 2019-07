Budweiser (AB InBev) wordt sponsor Ajax

Het tweede salvo is nu ook gelost: AB InBev - dat sinds 2012 met het merk Jupiler 'partner' is van Ajax - wordt met Budweiser (Bud) sponsor van de voetbalploeg. Voor de minder voetbalminnende lezers onder u: Ajax was een van de halve finalisten van het afgelopen Champions League-seizoen en dé sensatie van het toernooi met overwinningen tegen voetbalgrootheden als Real Madrid en Juventus. Het werd pas uitgeschakeld na een epische en dramatische wedstrijd tegen Tottenham in de Johan Cruijff Arena.