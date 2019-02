Buffett: ‘Wij hebben te veel betaald voor Kraft'

Belegger Warren Buffett erkent ‘verkeerde’ inschattingen gemaakt te hebben toen hij Heinz fuseerde met Kraft. Vorige vrijdag verloor het aandeel 27,5 procent van zijn waarde.

Buffett publiceerde dit weekend zijn vermaarde brief aan de aandeelhouders van Berkshire Hathaway , het beleggingsvehikel waarvan hij voorzitter is. De brief kwam te vroeg om in te gaan op het debacle bij Kraft Heinz , de voedingsgroep waarin Berkshire Hathaway een belang van 26,7 procent heeft. Dat belang werd vorige vrijdag 4,3 miljard dollar minder waard na een drievoudige onheilstijding door Kraft Heinz: een afboeking van 15,4 miljard dollar op de merkenportefeuille, een onderzoek naar de boekhouding en een ferme knip in het dividend.

3G

Tijdens een interview met zakenzender CNBC vandaag trekt Buffett het boetekleed aan. ‘Wij hebben te veel betaald voor Kraft’, aldus de 88-jarige belegger. ‘Wij’, dat zijn Berkshire Hathaway en de Braziliaanse investeringsgroep 3G Capital, die in 2013 samen de hand legden op ketchupfabrikant H.J. Heinz.

In 2015 voegden ze Heinz samen met Kraft Foods. ‘Ik heb op verschillende manieren de bal misgeslagen bij Kraft Heinz’, aldus nog Buffett. Sommigen zien daarin impliciete kritiek op 3G, dat verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van Kraft Heinz. Analisten zijn al jaren bezorgd dat kostenbesparingen - 3G is legendarisch om zijn kostenfocus bij alle overnames - de merken van de groep aantasten. Niettemin zei Buffett maandag dat hij niet gelooft dat 3G, dat ook een belangrijke aandeelhouder van AB InBev is, te weinig geïnvesteerd heeft in Kraft Heinz.