CEO AB InBev: 'We hebben niet de problemen van Kraft Heinz'

AB InBev verdiende vorig jaar fors meer aan zijn bier. Maar de groep slaagde er opnieuw niet in om duurzaam meer liters bier te verkopen. Dat baart zorgen voor de toekomst. 'Toch zijn er zijn genoeg kansen om de volumes te laten groeien', zegt CEO Carlos Brito.

Bijna 5 procent steeg het AB InBev-aandeel donderdag op de beurs. Beleggers vierden de relatief goede prestaties van de brouwer van Leffe, Corona en Budweiser. In 2018 steeg de brutobedrijfswinst - gezuiverd voor wisselkoerseffecten - met 7,9 procent naar 22,1 miljard dollar. Analisten hadden gerekend op maar 7 procent groei.

Schuld AB InBev neemt amper af Ondanks de stijgende winst lukt het AB InBev amper om iets te doen aan zijn erg hoge schuldgraad. Met 102,5 miljard dollar was de schuldenberg 4,8 keer hoger dan de brutobedrijfswinst (ebitda). Er was amper evolutie, want in 2017 was de schuldratio 4,6. Ver weg van de droom om factor 2 te bereiken. 'We zullen de schuldratio in 2020 onder factor 4 laten dalen, of nog minder', zegt CEO Carlos Brito. 'Dat is al een belangrijke mijlpaal. Wanneer we factor 2 willen bereiken kunnen we nog niet zeggen.' Om sneller schulden af te betalen, halveerde AB InBev het totaaldividend naar 1,80 euro. Zo komt 3,6 miljard euro vrij. Daarnaast herfinancierde AB InBev voor 16 miljard euro obligaties. Op berichten van het persbureau Bloomberg dat AB InBev zijn Aziatische tak naar de beurs wil brengen, wou Brito niet reageren.

Maar de groeiende winst en omzet zijn bijna alleen te verklaren doordat AB InBev fors in de kosten snoeit en erin slaagt mensen steeds meer duurder premiumbier te laten drinken. 'Premiumization', noemt CEO Carlos Brito dat. Hij slaagt erin mensen meer 'chique' bieren te laten drinken, zoals Corona, Budweiser en Stella Artois.

AB InBev groeit vooral omdat zijn bier duurder wordt, niet - of amper - omdat de multinational meer bier verkoopt. In de 50 landen waarin het actief is, verkocht AB InBev vorig jaar 567 miljoen hectoliter bier - ruim 170 miljard pintjes van 33 centiliter. Slechts 0,3 procent meer dan in 2017. Toen bleven de volumes met 0,2 procent groei ook stabiel.

Bier zonder alcohol

Toch maakt Brito - al 14 jaar de CEO van AB InBev - zich geen zorgen. 'Onze volumegroei vertraagde door moeilijke economische omstandigheden in enkele landen. Maar er zijn nog steeds veel groeimogelijkheden. In Braziliƫ en Afrika lanceren we bieren met lokale ingrediƫnten tegen betaalbare prijzen en met mooie marges.'

'Ook bier met weinig of geen alcohol opent een wereld van kansen.' In 2018 kwam 8 procent van de omzet van bieren zoals Jupiler 0.0 of Leffe 0.0. Dat aandeel wil AB InBev tegen 2025 opdrijven naar 20 procent.

'Ik denk dat de volumes in de komende jaren weer zullen toenemen', zegt Wim Hoste, een beursanalist van KBC Securities. 'Voor de komende jaren reken ik op 1,5 procent groei per jaar. In opkomende markten zoals Afrika en China is nog heel veel mogelijk. In de VS en Europa zal een stabilisering van de volumes al een hele prestatie zijn.'

Kraft Heinz

Brito stelt zijn beleggers gerust, nadat enkele andere grote massamerkbedrijven hun aandeelhouders angst hebben ingeboezemd. Het voedingsbedrijf Kraft Heinz voerde vorige week een waardevermindering door van 15 miljard dollar.

Besparen is voor AB InBev geen doel op zich. Carlos Brito CEO AB InBev

Dat bedrijf deelt een deel van zijn DNA met AB InBev. Het bouwde zijn succes net als AB InBev op een model van overnames en in de kosten snijden om meer winst te maken. Geen toeval, want een van Kraft Heinz' belangrijkste aandeelhouders - 3G Capital - is ook een van de belangrijkste aandeelhouders van AB InBev.

Ook elders in de sector gingen de alarmbellen af. Stefan De Loecker, de CEO van de Nivea-maker Beiersdorf, zei woensdag dat grote massamerken 'historische disruptie' ondervinden van kleine, onafhankelijke merken. Liever een fruitsapje van Pajottenlander dan een Minute Maid van de voedingsmoloch Coca-Cola.

Ook AB InBev ziet klanten weglopen van zijn massapils naar de speciaalbieren van 'craft brewers'. Daardoor verloor AB InBev in de VS opnieuw 40 basispunten marktaandeel.

Meer geld voor bier

Toch denkt Brito niet dat hij zal moeten knippen in de goodwill van zijn bedrijf. Vorig jaar had AB InBev 133 miljard dollar goodwill op zijn balans staan.

133 miljard Goodwill Vorig jaar had AB InBev 133 miljard dollar goodwill op zijn balans staan.

'Brouwers ondervinden niet de problemen die andere voedings- en drankbedrijven hebben', zegt Brito. 'Die hebben last van een dalende verkoop en moeten hun prijzen verlagen. De wereldwijde bierverkoop stijgt daarentegen al meer dan tien jaar, zowel qua omzet als qua volume. En door premiumization spenderen mensen meer aan bier en niet minder. Bij bier worden wereldwijde merken pas nu een trend, terwijl dat bij andere producten al jaren zo is.'

Ook beursanalist Hoste vindt dat er verschillen zijn tussen een bedrijf als Kraft Heinz en AB InBev. 'Consumentengoederenbedrijven staan zwaar onder druk omdat mensen steeds vaker goedkope producten van huismerken van de supermarkten kopen. Die trend is er niet bij bier.'

Besparingspolitiek

Na de afboeking bij Kraft Heinz kwam er kritiek op de besparingspolitiek van het bedrijf, een strategie die ook AB InBev hanteert.