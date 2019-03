CEO AB InBev krijgt fors lagere bonus

Managers van AB InBev krijgen bonussen wanneer ze bepaalde doelstellingen halen. In boekjaar 2018 behaalde Brito dus minder targets dan het jaar ervoor. Wat hem precies parten speelde, staat niet in het jaarverslag van de Belgisch-Braziliaanse brouwreus.

Aandelen

De directieleden krijgen hun bonus cash uitbetaald, maar worden aangezet om ermee te investeren in AB InBev-aandelen, die ze dan vijf jaar moeten aanhouden. Daarbij krijgen ze 10 procent korting en per gekocht aandeel ook enkele gratis stuks. De toplui kunnen tot 60 procent van de variabele verloning in aandelen investeren. Door die omzetting in aandelen kan de variabele verloning dus fors stijgen in waarde.