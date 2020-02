CEO Lotus: 'We overwegen de uitbreiding van onze Amerikaanse fabriek'

Lotus-topman Jan Boone: 'We staan open voor overnames, maar we hebben er geen nood aan.'

Vorig jaar opende Lotus Bakeries zijn eerste buitenlandse speculoosfabriek, in de VS. CEO Jan Boone droomt al van een uitbreiding. 'Al moet de fabriek eerst even vlot draaien als onze Belgische fabriek.'

2019 was een scharnierjaar voor Lotus Bakeries . Voor het eerst heeft het koekjesbedrijf van de Oost-Vlaamse familie Boone fabrieken buiten Europa: een in de VS en een in Zuid-Afrika. Bovendien groeiden omzet en winst met meer dan 10 procent. Lotus verkocht voor 613 miljoen euro wafels, madeleines en vooral speculoos in 65 landen.

'De groei komt van landen waarin we al jaren actief zijn', zegt CEO Jan Boone. 'In het Verenigd Koninkrijk zijn we al twintig jaar bezig en daar plukken we nu de vruchten van. Hetzelfde geldt voor de Verenigde Staten. Daar verkopen we de meeste speculoos, maar we bereiken amper 5 procent van de Amerikaanse gezinnen. Ons groeipotentieel blijft er nog altijd enorm. Ook onze natural foods (vruchtenrepen en snoep zonder toegevoegde suikers, red.) groeiden fors in landen als het VK, de VS, België en Nederland.'

Jullie openden een fabriek in de VS. Maar toch blijven jullie speculoos uit België naar de VS verschepen?

Jan Boone: 'De Amerikaanse fabriek volstaat inderdaad niet om de hele Amerikaanse markt te bedienen.'

Dus staat een uitbreiding in de sterren geschreven?

Boone: 'Dat bekijken we in de loop van het jaar. In ieder geval zal het zeker tot eind 2021 duren voor we nieuwe speculooslijnen in gebruik nemen in de VS.'

'We focussen ons nu volop op de eerste twee lijnen die we in de zomer openden. Onderschat niet hoeveel werk het kost om een gloednieuwe fabriek op te starten. Tientallen mensen uit Lembeke hebben het voorbije jaar geholpen bij de opstart in de VS. Met succes, maar nu zitten we in een cruciale fase: onze Amerikaanse werknemers moeten nu zelfstandig aan de slag.'

'De fabriek is nog ongeveer 15 procent minder efficiënt dan die in Lembeke. Dat is logisch en we wisten het op voorhand, want in de VS beginnen we from scratch en in Lembeke hebben we decennia ervaring. De grondstoffen zijn anders en zelfs de folie waarin we onze speculoos verpakken is niet helemaal dezelfde. Ook het personeel moet ervaring opdoen. We willen de efficiëntie van de Amerikaanse fabriek op peil brengen voor we ze verder uitbreiden.'

De fabriek in Lembeke krijgt dit jaar een gloednieuwe lijn.

Boone: 'We investeren er 15 miljoen euro in. Dat levert 25 nieuwe jobs op.'

'Het is de bedoeling er een nieuw koekje te maken, dat we in verschillende landen verkopen. Het gaat om een zogenaamd sandwichkoekje: twee speculooskoekjes met een vulling ertussen van chocolade, vanille of speculoospasta. Dat soort koekjes is erg populair. (Prince en Oreo zijn bekende voorbeelden, red.)'

'In april lanceren we het in onze vier grootste speculooslanden: de VS, het VK, België en Frankrijk. In het najaar volgen nog andere landen in Europa en Azië. Denk aan Nederland, Duitsland en het Midden-Oosten. Met het nieuwe koekje willen we de bekendheid van onze speculoos nog verhogen.'

Om dezelfde reden komen jullie op de proppen met speculoosijs.

Boone: 'Dat verkopen we al tien jaar in België. We hebben beslist het internationaal uit te rollen. Sinds enkele maanden is het te koop in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk en Zuid-Korea. Daar komen nog wat landen bij.'

'Het ijs vormt naast de koekjes en de broodpasta een derde pijler van ons speculoosmerk Biscoff. Op korte termijn zal het ijs tot een beperkte stijging van de omzet leiden, maar het zal ons merk wel bekender maken in verschillende landen.'

Het ijs maken jullie niet zelf. Dat doen enkele roomijsbedrijven. Gaan zij met een deel van de winst lopen?

Boone: 'Het ijs heeft geen invloed op de rentabiliteit van onze speculoosdivisie.'

Door de stijgende winst hebben jullie relatief weinig schulden en dus het nodige geld voor overnames. Komen die er?

Boone: 'We houden altijd onze ogen en oren open. Maar we vinden wel dat we op dit moment geen nood hebben aan externe groei. We hebben voldoende sterke merken.'

Waarin gaat u dan investeren in de komende jaren? Een fabriek voor de fruitrepen, die u extern laat maken?

Boone: 'Voor Bear hebben we nu een eigen fabriek, maar de vruchtenrepen van Trek en Nakd laten we door verschillende externe partners maken. We willen de productie op termijn misschien wel in eigen handen nemen, maar dat is niet dringend. We willen ons eerst focussen op de twee fabrieken die we pas openden.'

Schermvullende weergave CEO Jan Boone bij de opening van een Lotus-fabriek in Zuid-Afrika. ©rv

Dus de schuldgraad zal verder dalen?

Boone: 'We blijven investeren. Mogelijk in de uitbreiding van onze Amerikaanse fabriek, die zeker 30 miljoen euro zou kosten. Hetzelfde bedrag investeren we in een investeringsfonds waarmee we startende bedrijven steunen.'