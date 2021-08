CEO Lotus: 'Zo'n omzetgroei hebben we nog nooit meegemaakt'

De verkoop en winst van de beursgenoteerde koekjesbakker Lotus Bakeries is in de eerste jaarhelft fors gestegen. 'De omzet groeide met 42 miljoen euro. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.'

Er komt geen einde aan de groei van Lotus Bakeries . Integendeel, het groeitempo van de koekjesbakker uit Lembeke neemt toe. In de eerste helft van dit jaar, steeg de verkoop met 13 procent tot 365 miljoen euro. Dat percentage ligt hoger dan in het coronajaar 2020 (+8,4% groei) en het precoronajaar 2019 (+11,5%).

De winstgroei maakt nog meer vaart. De brutobedrijfwinst zonder eenmalige kosten (rebitda) ligt met 15 procent hoger dan in de twee voorgaande jaren (ongeveer 10 procent groei). De recurrente nettowinst steeg zelfs met 18 procent tussen januari en juni.

Kleinzoon

'Dit is een sterk rapport', zegt CEO Jan Boone, de kleinzoon van de gelijknamige oprichter van het beursgenoteerde familiebedrijf. 'De omzet groeide met 42 miljoen euro. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.'

Het is haalbaar om elk jaar meer dan 10 procent te groeien met onze speculoos. Jan Boone CEO Lotus Bakeries

Lotus profiteert ervan dat het gewone leven terugkeert. Het bedrijf bleef tijdens corona vlot groeien, maar het longvirus deed de groeimotor wel terugschakelen. Door corona was de horeca vorig jaar lange tijd dicht. Geen goede zaak voor Lotus, dat zijn koekjes in veel cafés en restaurants naast de koffie legt.

Ook het thuiswerk is nadelig voor sommige Lotus-producten. Meer bepaald de vruchtensnacks die het bedrijf de voorbije jaren kocht. Lotus kocht merken als Bear en Nakd om in te spelen om de gezondheidstrend. Aan de producten voegt Lotus geen extra suiker toe. Ze worden in belangrijke mate verkocht aan pendelaars.

'Onze natural foods herstellen', zegt Boone. 'Mensen eten ze vaker thuis.' In januari en februari daalde de verkoop, maar in maart begon het herstel. 'In het tweede kwartaal groeiden de producten met 40 procent. Tijdens de volledige jaarhelft was er doubledigitgroei (meer dan 10%, red.).'

Sandwich

Het baart het bedrijf amper zorgen, want de qua omvang belangrijkste producten groeiden hard. Mensen blijven meer speculoos kopen. In zijn verslag somt het bedrijf een lange lijst van landen op waarin de speculoosomzet met meer dan 10 procent groeide: VK, Duitsland, Spanje, Italië, Tsjechië, Zwitserland, Zweden, China, Zuid-Korea, Japan, Israël, Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Singapore, Jordanië, Turkije, Australië, Canada, Egypte, Indonesië, en Maleisië. 'Biscoff (de commerciële naam van speculoos, red.) groeide double digit. Dat moet voortaan ieder jaar zo zijn. Het is volgens ons haalbaar.'

Ons sandwichspeculoosje is een succes. Het is te koop in 20 landen. Dat worden er op termijn 40 tot 50. Jan Boone CEO Lotus Bakeries

Lotus slaagde er op verschillende manieren in meer speculoos te verkopen: het lanceerde chocolade met speculoossmaak, vergrootte zijn aanbod in landen en ook het speculoosroomijs bleef groeien. 'Maar de grootste groeipool waren onze sandwich cookies', zegt Boone. Dat lanceerde Lotus ruim een jaar geleden. Het gaat om twee ronde koekjes met ertussen een chocolade-, vanille- of speculoospastavulling. Het lijkt in vorm op een Oreo.

'De sandwich is een enorm succes en is intussen te koop in zo'n 20 landen', zegt Boone. 'Dat moeten er eind dit jaar 25 zijn. Onze commerciële teams hebben goed hun best gedaan, maar we merken dat supermarkten er happig op zijn om hem in hun aanbod op te nemen. Het is een goede aanvulling op het originele speculoosje en het spreekt een jong publiek aan.' Boone wil de koekjes op termijn in 40 tot 50 landen verkopen.