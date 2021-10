CEO: 'Overname vergroot vanaf dag één winst Ter Beke'

Met de overname van het bedrijf achter Aoste en Marcassou rondt Ter Beke de kaap van 1 miljard euro omzet . 'Deze overname zal nog veel organische groei opleveren. We kunnen nu ook merken aanbieden én we halen vegetarische knowhow binnen.'

Nog geen week is Piet Sanders CEO van de beursgenoteerde charcuteriemaker Ter Beke of hij kondigt groot nieuws aan. Het bedrijf neemt concurrent Imperial Meat Products over van de voedingsgroep Sigma. Het is alleen nog wachten op het groen licht van de concurrentiewaakhond.

Ter Beke geschorst door te vage info over overname Het aandeel van vleesverwerker Ter Beke werd geschorst na de bekendmaking van de overname van de sectorgenoten Imperial Meat en Stegeman. De beurswaakhond FSMA eist meer duidelijkheid. Het is opmerkelijk dat het bedrijf geen enkel cijfer vrijgeeft over deze cruciale transactie. Voor analisten is er wel toelichting voorzien in een call. Die werkwijze is niet naar de zin van de beurswaakhond FSMA.

Imperial Meat is een van de grootste charcuteriemakers van de Benelux. Het verkoopt jaarlijks voor meer dan 300 miljoen euro charcuterie aan de supermarkten. Het gaat om huismerkproducten, maar vooral om merkproducten zoals Aoste, Marcassou en het Nederlandse Stegeman. 'We nemen het bedrijf en zijn zes fabrieken volledig over', zegt Sanders. 'Het is niet de bedoeling onderdelen door te verkopen, zoals de voorbije dagen werd gesuggereerd.' Als de overname doorgaat, maakt het bedrijf zijn droom waar: 1 miljard euro omzet boeken.

Waarom neemt u het bedrijf over?

Imperial Meat Products Zo’n 200 miljoen euro omzet in België en 100 miljoen in Nederland

Winst: onbekend

Vijf fabrieken in België en één in Nederland

650 werknemers

Piet Sanders: 'Ter Beke is een zeer sterk bedrijf, maar het was een manco dat onze vleeswarenafdeling geen eigen merken kon aanbieden. Dat verandert nu. Dankzij de overname kunnen we onze klanten (de supermarkten, red.) voortaan zowel huismerkproducten als merkproducten aanbieden. Beide beschadigen elkaar niet. Onze afdeling bereide gerechten produceert succesvol voor de huismerken, maar ook voor ons eigen merk Come a Casa. Hedendaagse consumenten kopen zowel merkproducten als huismerken. Supermarkten hechten belang aan hun huismerken, maar ze gaan ook op zoek naar sterke merken. Wij hebben nu een volledig aanbod.'

'Het merk Aoste nemen we niet over (Sigma gebruikt dat ook in andere landen, red.), maar we kunnen het merk wel aanbieden in de Benelux. Daarvoor hebben we een licentieakkoord afgesloten met Sigma. Dat kan eventueel worden verlengd.'

'Daarnaast staat Imperial ook sterk met vegetarische producten en hybride producten (die zowel uit vlees als uit groenten bestaan, red.). Dat is een sterkte, want het consumentengedrag verandert. Vooral jongeren zijn op zoek naar nieuwe producten, omdat ze minder vlees eten. Als ik het over nieuwe producten heb, gaat het overigens ook om snacks om onderweg op te eten of om tapas. Ook daar is Imperial marktleider.'

'Ten slotte versterken beide bedrijven elkaar. We bundelen onze krachten. Het klinkt misschien wat cliché, maar het is waar: samen zijn we sterker.'

Vaak verdwijnen na een overname jobs om kosten te besparen en de winst op te drijven. Gaat u kantoren en fabrieken samenvoegen?

Ter Beke Omzet (2020): 714,4 miljoen euro Brutobedrijfswinst: 37,1 miljoen euro Nettoverlies: -2,5 miljoen euro Aantal werknemers: 2.650 Eigenaar: beursgenoteerd, gecontroleerd door de oprichtersfamilie Coopman

Sanders: 'De deal is nog niet helemaal rond, want de concurrentiewaakhond moet die nog goedkeuren. Het is nog veel te vroeg om daarover uitspraken te doen.'

Hoe zit het met de concurrentie? Zullen de supermarkten en de consumenten het niet te hard voelen dat de twee grootste charcuteriemakers samengaan?

Sanders: 'Er is veel concurrentie in onze markt. Dat is te zien aan de winstmarges in onze sector, die relatief laag zijn. De concurrentie blijft groot. Naast de Belgische spelers zijn er ook veel buitenlandse groepen actief in België. In verschillende sectoren is er al consolidatie (overnamegolven, red.) geweest. Ook nu zal dat de klanten ten goede komen.'

Hoeveel betalen jullie voor Imperial?