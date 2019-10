CEO Ter Beke: 'Dit is een geïsoleerd geval'

Een besmetting bij de Belgische charcuteriemaker Ter Beke heeft waarschijnlijk geleid tot drie overlijdens. Een Nederlandse fabriek is door de overheid gesloten. 'De financiële gevolgen zijn voor later. De veiligheid is nu onze prioriteit', zegt CEO Francis Kint.

De Nederlandse voedselinspectie NVWA is er 'zo goed als zeker' van dat drie Nederlanders gestorven zijn nadat ze vlees aten dat in een fabriek van Ter Beke besmet raakte met de listeriabacterie. Het aandeel kreeg vrijdag een klap van 9 procent en werd geschorst. CEO Francis Kint probeert de situatie onder controle te krijgen.

Sinds wanneer bent u op de hoogte?

Francis Kint: 'Woensdagavond heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA; Nederlandse voedselinspectie, red.) ons ingelicht. Ik ben niet zoals gepland naar de Vlerick Awards gegaan, maar doorgereden naar Nederland. Daar hebben we een crisiscentrum opgericht. Donderdag om 8.30 uur hebben we een plan van aanpak opgesteld: hoe gaan we onze producten terugroepen? Om 14 uur hebben we dat met de NCWA besproken. 's Avonds en afgelopen nacht hebben we onze klanten ingelicht.'

Toen ik het hoorde, ben ik meteen naar Nederland gereden. Francis Kint CEO Ter Beke

Was u op de hoogte van de link die de Nederlandse overheid legt tussen uw bedrijf, drie overlijdens en één miskraam?

Kint: 'In andere termen is ons dat donderdag meegedeeld. Toen andere instellingen (hij bedoelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, red.) vrijdag bepaalde berichtgeving deden, hebben we als groep beslist ook te communiceren.'

Volgens voedselwaakhond NVWA zijn er al maanden problemen in de fabriek, waren er extra inspecties en bleven de problemen aanslepen. Kunt u dat bevestigen?

Kint: 'Nee. Daarvoor moet u zich wenden tot de NVWA. We hebben listeria aangetroffen, dat gemeld aan de autoriteiten en dat heeft geleid tot wat er gebeurd is. Elk jaar voeren we tienduizenden testen uit. Als we twee maanden geleden iets hadden aangetroffen, zouden we dat gemeld hebben. Zoals we dat zopas gedaan hebben.'

Of ik kan bevestigen dat er al maanden problemen zijn in de fabriek? Nee. Francis Kint CEO Ter Beke

'Listeria is een bacterie die je overal in de natuur aantreft. Pas als er een bepaald niveau overschreden wordt, moet je dat melden. Als het zich onder het kritische niveau bevindt, kun je discussiëren over welke maatregelen je moet nemen.'

Ter Beke groeide de afgelopen jaren fors door overnames in Polen, het VK en ook Offerman in Nederland. Gezien de gebeurtenissen rijst de vraag: krijgen jullie die overnames goed verwerkt?

Kint: 'Absoluut. Elke site heeft zijn relatie met de lokale autoriteiten. Wat in de Nederlandse fabriek is gebeurd, is een geïsoleerd geval.'

De fabriek is nu een tijd gesloten. Hoe gaat u uw klanten blijven beleveren?

Kint: (onderbreekt) 'Ik wil eerst dit zeggen: wij zijn diep geschokt door deze berichten. Onze eerste prioriteit is samenwerken met de instanties en onze klanten. We willen begrijpen hoe dit is gebeurd.'