CEO geeft AB InBev boost bij zijn vuurdoop

Michel Doukeris, de nieuwe CEO van 's werelds grootste brouwer AB InBev, mikt op 4 tot 8 procent winstgroei in de komende vier jaar.

De Braziliaan Michel Doukeris kan opnieuw een 'eerste keer' van zijn lijstje schrappen. In de zomer was zijn eerste dag als CEO van de bierreus AB InBev , eind oktober mocht hij zijn eerste rapport presenteren en maandag sprak hij de analisten voor het eerst rechtstreeks aan op een investeerdersdag.

De plannen die hij aankondigde, konden de beleggers bekoren, want het aandeel veerde met 4,6 procent op. Daarbij hoort wel de disclaimer dat het aandeel de voorbije weken onder druk stond door corona-angst.

Waarom zou ik wel een pizza kunnen bestellen en geleverd krijgen aan huis en geen fris biertje? Michel Doukeris CEO AB InBev

Die wist Doukeris naar de achtergrond te verdrijven met de aankondiging dat de brutobedrijfswinst (ebitda) in de komende vier jaar met 4 tot 8 procent moet groeien. Zulke boodschappen vallen haast altijd in goede aarde bij aandeelhouders, en zeker bij die van AB InBev. De brouwer torst een enorme schuldenlast, die volgens de jongste berichten 4,4 keer de ebitda bedroeg en menig belegger zorgen baart. Stijgt de ebitda, dan daalt de schuldgraad. Ook al omdat er dan meer ruimte is om leningen af te betalen.

Cocktails in blik

Doukeris is ervan overtuigd dat de winst zal toenemen door een stijgende omzet. Hij voorspelt dat de hele biermarkt in de komende jaren zal groeien. Daar wil de opvolger van de legendarische Carlos Brito meer van profiteren dan concurrenten als Heineken en Carlsberg. Niet toevallig toonde Doukeris in filmpjes hoe AB InBev met succesvolle en relatief nieuwe bieren als Brahma Duplo Malte en Ultralob Ultra her en der in de wereld marktaandeel wint. Beide bieren lanceert AB InBev binnenkort in een twintigtal andere landen.

Nieuwe bieren zijn maar één manier waarop Doukeris AB InBev wil blijven laten groeien. Hij verwacht - zoals hij eerder al aankondigde - ook veel van drankjes die geen bier zijn. 'Denk aan cocktails in blik, hard seltzers (spuitwater met alcohol, red.) en limonade met alcohol.'

Ook op onlineverkoop wil Doukeris inzetten. Enkele jaren geleden al lanceerde AB InBev in verschillende landen webshops voor zowel particulieren als handelaars. E-commerce groeide stevig in covidtijden, en op dat elan wil Doukeris doorgaan. Hij trekt de parallel met andere onderdelen van de voedingsindustrie. 'Waarom zou ik wel een pizza kunnen bestellen en geleverd krijgen aan huis en geen fris biertje?'