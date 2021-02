CFO AB InBev: 'Niet koste wat het kost bedrijfsonderdelen verkopen'

In de zoektocht naar een lagere schuldgraad kan AB InBev nog bedrijfsonderdelen verkopen, maar niet tegen elke prijs, zegt financieel topman Fernando Tennenbaum. 'Met onze cashflow kunnen we comfortabel onze schulden van de komende vijf jaar afbetalen.'

De beleggers reageren donderdag niet bepaald enthousiast op het jaarrapport dat de Belgisch-Braziliaanse brouwgroep AB InBev en zijn financieel directeur Fernando Tennenbaum voorstelden. Het aandeel daalt op de Brusselse beurs bijna 5 procent. Dat heeft allicht deels te maken met de schuldgraad. Die steeg vorig jaar van 4 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) naar 4,8 keer, terwijl AB InBev er al jaren naar streeft naar 2 te gaan.

'In 2021 gaan we onze schuld verder verlagen', zegt Tennenbaum in een interview met De Tijd. 'Ik wijs erop dat onze totale schuld vorig jaar gedaald is (van 95,5 miljard dollar naar 82,7 miljard, red.), maar onze schuldratio is gestegen door de lagere ebitda. Die was volatiel door Covid-19. Toch blijft AB InBev - net als in de rest van het voorbije jaar - goed cashflow genereren. Daardoor kunnen we onze schulden verder verlagen.'

'Met de huidige cashflow zitten we comfortabel. Als we die aanhouden, kunnen we onze schulden tot 2026 perfect de baas. Het gros van onze schulden moet pas na 2026 worden betaald.'

Er was begin dit jaar geen carnaval en toch groeide onze Braziliaanse tak met 10 procent. Fernando Tennenbaum FInancieel directeur AB InBev

Gaat u dan geen bedrijfsonderdelen meer verkopen, zoals de Australische tak vorig jaar en de helft van de Amerikaanse blikjesfabrieken afgelopen december?

Fernando Tennenbaum: 'We kijken altijd naar alternatieven om onze schulden te verlagen. Maar zoals ik al zei, is onze cashflow comfortabel. Daarom zullen we alleen bedrijfsonderdelen verkopen als het echt interessant is voor ons bedrijf. We gaan niet koste wat het kost bedrijfstakken verkopen. We staan niet onder druk.'

U bespaart 1,6 miljard dollar door het dividend over 2020 te verlagen. Vanwaar die beslissing?

Tennenbaum: 'Ze is in het belang van het bedrijf. Onze prestaties verbeterden in de tweede helft van het boekjaar. Toen groeiden we weer. Maar de situatie blijft onzeker door covid. Dus moeten we voorzichtig zijn. AB InBev heeft altijd een goede financiële discipline aan de dag gelegd. Dat doen we ook nu. Het brutodividend van 0,50 euro is het resultaat van de verbeterende resultaten en de onzekerheid die blijft.'

Uw concurrent Heineken schrapt 8.000 jobs door corona. Zal AB InBev jobs schrappen?

Tennenbaum: 'Omdat onze resultaten verbeteren, is het niet nodig grote herstructureringsplannen door te voeren. Wat dat betreft blijven we doen wat we in de voorbije jaren hebben gedaan: elke dag bekijken we of we optimalisaties kunnen doorvoeren.'

AB InBev voorspelt voor 2021 een stijgende omzet en hogere volumes, maar een onder druk staande winst. Hoe komt dat?

Tennenbaum: 'De winst staat onder druk door schommelende wisselkoersen. Dat probleem is er vooral bij de munten van Brazilië, Mexico en Colombia (een lokaal stijgende winst levert AB InBev in dollars niet per se meer op, red.). Bovendien blijft veel on trade (horeca, red.) dicht door het virus. Zeker in Europa speelt ons dat parten. De on trade is er winstgevender dan de off trade (supermarkten en drankzaken, red.).'

'Maar we denken dat de omzet en de volumes zullen groeien tegenover 2020. Mensen gaan net als vorig jaar minder op café dan in 2019, maar ze vinden andere manieren om onze producten te kopen. Daar reageren we op, door bijvoorbeeld meer in te zetten op e-commerce. Dat leverde in de tweede helft van 2020 al resultaat op. Ook de eerste indicaties voor dit jaar zijn goed. Onze Braziliaanse dochter AmBev rapporteerde zopas voor de eerste twee maanden van dit jaar 10 procent groei, zelfs zonder carnaval.'