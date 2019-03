Cargill wil Kempisch chocoladebedrijf Smet overnemen

Het Amerikaanse voedings- en landbouwconcern Cargill wil het chocoladebedrijf Smet uit Kalmthout overnemen.

De bedoeling van de overname is om de groei in het zogenaamde 'gourmet'-segment (catering, horeca, chocolatiers...) te versnellen, zo staat in een persbericht. Financiële details rond de overname werden niet meegedeeld.

Smet is een familiebedrijf dat meer dan 50 jaar geleden werd opgericht. Het levert chocolade- en snoepgoeddecoraties in meer dan 50 landen. Smet heeft twee eigen productievestigingen, in België en in Polen, goed voor zowat 90 werknemers.

Ook Cargill produceert chocoladeproducten, onder meer in Antwerpen en in Moeskroen. 'Door de overname kunnen we onze productportfolio verder uitbreiden, samen met onze diensten aan chefs en chocolatiers, bakkerijen, horeca en de foodservice-industrie', zegt Inge Demeyere, managing director van Cargills Europese chocoladeactiviteiten.

'Onze klanten zullen eveneens baat hebben bij snelle marktintroducties dankzij nieuwe decoratietechnologie, uitgebreidere productiemogelijkheden en een breed productportfolio.'