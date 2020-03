Charcuteriemaker Aoste voor de helft vegetarisch

De maker van Aoste- en Marcassou-charcuterie wil over vijf tot zeven jaar de helft van zijn 300 miljoen euro omzet boeken met vegetarische producten. ‘Als wij niet op die markt springen, pikken concurrenten omzet in.’

Aoste is vooral bekend voor zijn ham, salami en kippenwit. Maar over vijf tot zeven jaar moet de helft van de omzet komen van producten zonder vlees. Nu al maakt Aoste vegetarische smeersalades, burgers en vegetarisch broodbeleg dat op vleesworst lijkt. Dat aanbod breidt het in de komende jaren fors uit.

‘Vegetarische producten in een vleesfabriek maken lijkt op vloeken in de kerk’, beseft Remco Kok, de CEO van Aoste-moeder Imperial Meat Products. Toch is zijn vleesbedrijf niet het eerste dat fors inzet op vegetarische producten. Ook de uitvinder van de Zwan-worst - het Nederlandse bedrijf Zwanenberg - wil dat de verkoop binnenkort voor de helft bestaat uit vegetarische producten.

Minder vlees eten

De initiatieven vallen niet uit de lucht. Net als andere westerlingen eten Belgen steeds minder vlees. In 2018 at de gemiddelde Belg 17,2 kilogram vlees. In 2014 was dat nog 19,9 kilogram, berekende het onderzoeksbureau GfK.

Ik hoor in de fabriek slagers lyrisch zijn over de fantastische vegetarische producten die ze maken. Remco Kok CEO Imperial Meat Benelux

‘Als we ons niet op de vegetarische markt werpen, verliezen we omzet aan onze oude en nieuwe concurrenten’, zegt Kok. ‘De klanten vragen vegetarische producten. Daarom bieden we die aan.'

De omschakeling is geen sinecure. ‘We hebben voedingstechnologen in onze vijf Belgische fabrieken en in onze Nederlandse fabriek. We werken ook samen met zusterbedrijven in de rest van Europa.’ Sigma Alimentos, het Mexicaanse moederbedrijf van Aoste, heeft fabrieken in heel Europa.

Jobs

Imperial Meat doet ook een beroep op externe bedrijven. ‘Zo kunnen we sneller werken en experimenteren. Een extern gemaakt product dat niet aanslaat, kunnen we makkelijker stopzetten dan als we er zelf al nieuwe productielijnen voor geïnstalleerd hebben.’

Imperial Meat België en Nederland smelten samen Imperial Meat België en Nederland smelten samen Het Mexicaanse voedingsconcern Sigma Alimentos smelt zijn Belgische en Nederlandse organisaties samen. Belgische merken als Aoste en Marcassou en het Nederlandse merk Stegeman worden voortaan door één directie aangestuurd. ‘Dat doen we omdat onze klanten steeds meer op Beneluxniveau werken’, zegt CEO Remco Kok, verwijzend naar de fusie van de moederbedrijven van Albert Heijn en Delhaize. ‘Daarnaast werken concurrenten als Ter Beke ook steeds meer op Beneluxniveau.’ België heeft de overhand bij Imperial Benelux. ‘We hebben er vijf fabrieken, tegenover één in Nederland. Een andere Nederlandse fabriek hebben we vorig jaar gesloten. De productie van droge worsten verhuisde grotendeels naar onze fabriek in Lievegem. Daar hebben we 4 miljoen euro geïnvesteerd om ze uit te breiden. We namen er 17 nieuwe mensen aan', zegt Kok.

Het personeel - en zeker de slagers - van Imperial Meat hoeft niet voor zijn job te vrezen, zegt Kok. ‘De omschakeling kost geen banen.’

Hij beweert dat het personeel de omschakeling helemaal ziet zitten. 'Het enthousiasme verbaast me zelfs. Slagers staan bekend als ruwe bolsters en nu moeten ze plots met plantjes werken... Maar het draait allemaal om vakmanschap. Dan maakt het niet uit of je met vlees werkt of met iets anders. Ik hoor in de fabriek dat slagers lyrisch zijn over de fantastische vegetarische producten die ze maken.’

Ter Beke

Imperial Meat Products Imperial Meat Products Zo’n 200 miljoen euro omzet in België en 100 miljoen in Nederland.

Winst: onbekend.

Vijf fabrieken in België en één in Nederland.

650 werknemers.

Eigendom van het Mexicaanse voedingsbedrijf Sigma Alimentos.

Terwijl Imperial Meat de omslag maakt duiken nieuwe, grote concurrenten op. De Zwitserse voedingsreus Nestlé is in België al enkele jaren actief met het veggiemerk Garden Gourmet. Enkele weken geleden lanceerde De Vegetarische Slager van de voedingsreus Unilever nieuwe producten in België.