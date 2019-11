China doet webverkoop e-sigaretten in de ban

E-sigaretten liggen wereldwijd onder een vergrootglas in verband met mysterieuze gezondheidsproblemen bij gebruikers. Ze zijn al in tal van landen, waaronder India en Australië, in de ban gedaan. Alle websites en apps in China die e-sigaretten verkopen, moeten van de autoriteiten worden gesloten en alle online marketingcampagnes moeten worden stopgezet.