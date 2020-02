China en listeria wegen op winst van Come a Casa-fabrikant Ter Beke

Ter Beke, bekend van onder meer de Come a Casa-lasagnes, verkocht vorig jaar meer vlees en charcuterie, maar puurde daar gevoelig minder winst uit.

De omzet klokte in 2019 af op 728,1 miljoen euro (+7%), de brutobedrijfswinst zakte 15,4 procent naar 37,2 miljoen euro. Netto bleef daar 4,4 miljoen euro van over, ofwel 2,55 euro per aandeel (-39%).