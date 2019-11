Chinese ban op Belgisch varkensvlees treft Vlaamse exporteurs dubbel

Als gevolg van de Afrikaanse varkenspest mogen Vlaamse vleesbedrijven niet exporteren naar China. Tijdens de Belgische handelsmissie hopen ze de rampzalige ban weg te lobbyen.

Op de prinselijke handelsmissie naar China is de Vlaamse varkensvleessector opvallend goed vertegenwoordigd.

De talrijk meegereisde vleesbaronnen hebben één duidelijk doel voor ogen: de Chinezen overtuigen om hun megamarkt te heropenen voor Belgische varkensvlees. China was een van de vele landen die in september vorig jaar zijn grenzen sloot voor vlees uit België. Het land nam die maatregel nadat twee wilde everzwijnen in de Ardennen met Afrikaanse varkenspest besmet bleken. Het Chinese embargo trof vooral West-Vlaamse exporteurs.

De belangrijkste Belgische vleesreuzen, zoals Danis Pork Masters, Belgian Pork Group, Debra-Meat en Delavi, komen uit de streek rond Roeselare en Tielt. ‘Een week voor de ban hadden we eindelijk onze eerste container naar China verscheept’, vertelt Luc De Lille, CEO van de vleesgroep Danis Pork Masters. ‘De twee volgende containers stonden klaar, maar zijn nooit kunnen vertrekken’.

Poten en oren

Voor de Vlaamse varkenvleessector, die vorig jaar een slechte beurt maakte toen beelden van dierenmishandeling in verschillende slachthuizen opdoken, is de Chinese markt erg belangrijk. Delen van het varken die in Europa als minderwaardig gelden, zoals poten, oren, en vellen, zijn delicatessen voor Chinese consumenten. ‘China is zeer complementair met onze andere afzetmarkten’, stelt Luc De Lille.

De sluiting van de Chinese markt smaakt dubbel zuur omdat de prijzen voor varkensvlees er momenteel door het dak gaan. In China is vorig jaar namelijk ook varkenspest uitgebroken, waardoor bijna de helft van de Chinese varkens gestorven of afgemaakt is. Daardoor moet het bevolkingrijkste land ter wereld massaal varkensvlees importeren.

‘De prijzen zijn hier op minder dan een jaar tijd verdriedubbeld. Vorig jaar kostte een varken in China 2 dollar per kilo, vandaag 6 dollar’, zegt Philippe Van Damme, voorzitter van de Federatie van het Belgische Vlees (FEBEV). ‘Dit is hét moment om te verkopen in China, maar we kunnen niet’, zegt Luc De Lille. ‘Dat is zeer frustrerend.’

Belgische vleesbedrijven raken hun waren bijna enkel nog kwijt in de Europese Unie. ‘De karkassen verkopen goed’, zegt Van Damme. ‘Maar zodra we er een mes in steken, wordt het moeilijk.’ Concurrenten uit de buurlanden voeren namelijk Belgische karkassen in voor de thuismarkt, en exporteren hun eigen vlees voor grof geld naar China.

Nederland en Duitsland

‘We zien met lede ogen aan hoe Nederland en Duitsland de Aziatische markt hebben ingepalmd’, zucht De Lille. Vorige maand opende na Vietnam en India ook Singapore de markt voor Belgisch varkensvlees. De sector hoopt tijdens de handelsmissie de belofte los te weken dat de Chinese markt volgend jaar open gaat voor de poten en oren uit België.

Met de Chinese overheden lopen daarover al maanden gesprekken. De federale regering keurde onlangs de aanstelling van een 'sanitair attaché' op de Belgische ambassade in Peking goed.