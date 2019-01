Chinezen bouwen bierblikjesfabriek in België

Het Chinese CPMC investeert 60 miljoen euro in een nieuwe fabriek in Genk en creëert daarmee 150 jobs.

De investering is genomineerd voor de jaarlijkse Foreign Investment Trophy van Flanders Investment and Trade. De fabriek komt op de terreinen van Illochroma, een drukkerij die zich specialiseert in de productie van etiketten voor drankflessen en -blikjes, voornamelijk voor bierproducenten. Onder andere AB InBev en Duvel zijn er klant.

De vestiging van Illochroma is sinds 2011 in handen van het Chinese Haoneng, dat nu in Genk gaat samenwerken met zijn landgenoot CPMC. De nieuwe blikjesfabriek moet tegen 2020 draaien en tegen 2022 moeten er meer dan 1 miljard aluminium blikjes per jaar van de band rollen.

'Beide bedrijven zijn leverancier van grote drankenproducenten. Het was voor beide interessant om samen te werken, dicht bij onze klanten. Er waren meerdere regio's in de running, maar het succes en tevredenheid van Haoneng in Vlaanderen hebben ons overtuigd om voor Genk te kiezen', aldus Zhang Xin, voorzitter van CPMC.

Ford

Voor CPMC is het de eerste investering in ons land. In China telt het bedrijf 40 productiesites en maakt het behalve drankblikjes ook spuitbussen en conservenblikken. Op de beurs van Hongkong heeft het een beurswaarde van net geen half miljard euro. CPMC maakt deel uit van het concern Cofco, dat actief is in de vlees-, melk- en verpakkingsindustrie.