Chocoladefabriek Jacques sluit

Het West-Vlaamse moederbedrijf Baronie heeft tijdens een bijzondere ondernemingsraad dinsdag de intentie tot sluiting aangekondigd van de chocolaterie Jacques in Eupen. De directie wil de fabriek sluiten in mei, zo werd bij de vakbonden vernomen. Er staan ongeveer 70 jobs op de tocht.

Baronie wil de fabriek sluiten wegens niet-rendabele investeringen en de opgestapelde verliezen sinds 2011, toen Baronie het bedrijf overnam van Barry Callebaut. Jacques verloor toen reeds de productie van chocolade. Die komt er sindsdien toe in vloeibare vorm, om dan in Eupen tot repen of pralines verwerkt te worden.

Chocoladegeschiedenis

De sluiting van de fabriek betekent het einde van bijna een eeuw chocoladegeschiedenis. Het merk Jacques gaat terug tot 1896. Stichter Antoine Jacques, een Franstalige Belg, bracht in 1922 de productie over naar Eupen.

Het is niet de eerste keer dat Baronie tot de sluiting van een vestiging overgaat. De groep sloot net nog een fabriek in Nederland. In 2016 was de fabriek van Duc D'O in Kruibeke hetzelfde lot beschoren.