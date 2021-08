Chocolademaker Puratos haalt recordbedrag van 1 miljard op

Het bedrijf van de families Van Belle en Demanet leent 1 miljard euro om zijn chocolade in de komende 20 jaar socialer en milieuvriendelijker te maken. Het gaat om de grootste Belgische groene obligatie-uitgifte van dit jaar, en zelfs de grootste uitgifte tout court. Ook de projectontwikkelaar Atenor, de vastgoedgroep VGP, het winkelconcern Ahold Delhaize, de magazijnverhuurder Shurgard en het investeringsfonds Gimv gaven dit jaar al groene obligaties uit. De grootste uitgifte was die van VGP. Het bedrijf verzamelde 600 miljoen euro, en wordt nu ruimschoots overklast door Puratos.

De honger van beleggers naar sommige bedrijfsobligaties is erg groot, omdat spaarboekjes, kasbons, termijnrekeningen en staatsobligaties bijna niets opbrengen. Groene obligaties zijn extra populair in de zoektocht van beleggers naar een verduurzaming van hun portefeuilles.

Puratos, dat jaarlijks voor 1,8 miljard euro chocolade en bakkersbenodigdheden verkoopt, krijgt zijn miljard van zes geldverschaffers. De grootste investeerder is de Amerikaanse verzekeringsgroep Barings. Wie de andere zijn, blijft onbekend. De rente is niet publiek, maar volgens Puratos 'marktconform'.

De lening ondersteunt het Cacao Trace-duurzaamheidsprogramma dat Puratos in 2014 begon. Sindsdien betaalt de groep uit Groot-Bijgaarden de boeren die deelnemen aan het programma per kilo cacao een premie van 10 cent. Dat is volgens Puratos een wereld van verschil, want de gemiddelde cacaoboer krijgt minder dan 2 euro per dag. De boeren van het Cacao Trace-programma kunnen dankzij de premie rekenen op het equivalent van drie tot vier maanden extra loon.