Chocoladeproducent Galler helemaal in Qatarese handen

Galler is een van de bekendere namen in de Belgische chocoladewereld. Het bedrijf, dat 170 mensen in dienst heeft, werd in 1976 opgericht in de buurt van het Luikse Chaudfontaine. De stichter, Jean Galler, bleef bijna heel die tijd aan het roer staan van de onderneming. Die is intussen goed voor een productie van ruim 2.000 ton chocolade per jaar en een omzet van 30 miljoen euro. De producten worden via 3.000 verkooppunten op vijf continenten aan de man gebracht.