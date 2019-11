Chocolatier Marcolini zet zich in etalage

De Brusselse luxechocolatier Marcolini staat deels te koop. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen. Het proces kan uitmonden in een gedeeltelijke of volledige verkoop.

Wie Belgische luxechocolade zegt, denkt aan Pierre Marcolini (55). De Franstalige Belg timmert al bijna een kwarteeuw eigenzinnig aan zijn chocolademerk. In tegenstelling tot zijn sectorgenoten schrijft hij een apart verhaal, dat aanschurkt tegen de wereld van mode en luxe.

Zo ontwikkelde hij onder meer pralines voor het modehuis Yves Saint Laurent, de Britse designer Tom Dixon en Victoria Beckham. Die positionering gaat gepaard met een aanwezigheid in tal van hippe wereldsteden zoals Londen en Parijs, maar ook Dubai, Sjanghai en Tokio. De luxechocolatier telt wereldwijd een 40-tal winkels.

25 miljoen omzet Midden vorig jaar had Marcolini een omzet van 25 miljoen euro in Europa en van 35 miljoen euro in Japan.

Dat wekt de appetijt van potentiële investeerders. De verkoopplannen die nu in de steigers staan, kwamen in een stroomversnelling nadat meerdere overnamekandidaten interesse hadden getoond voor de luxechocolatier. De zakenbank Rothschild werd vervolgens gemandateerd om een proces in goede banen te leiden. Dat bevestigt desgevraagd Pierre Marcolini zelf.

Op welke constructie het proces zal uitmonden, hangt af van het type koper: een financieel fonds of een industriële partij. Het lijkt hoe dan ook vast te staan dat het investeringsfonds Neo Investment Partners (47%) naar aanleiding van de deal zal uitstappen.

De rest van het kapitaal van de Marcolini-groep (53%) is in de handen van de historische aandeelhouders Pierre Marcolini, Laurent Levaux (Aviapartner), Olivier Coune (ex-CEO van Marcolini) en François Schwennicke (Delvaux). Mogelijk verandert ook een deel van hun aandelen van eigenaar. Belangrijk detail: voor zijn Aziatische activiteiten nam Marcolini een andere, lokale investeerder aan boord.

De internationale expansie van het bedrijf kwam in een stroomversnelling na de instap van Neo in 2013. Het Britse fonds investeerde toen 15 miljoen in het Brusselse chocoladebedrijf en kreeg in ruil 47 procent. Neo is thuis in de retail- en de luxesector. Het stopte eerder geld in het modemerk Victoria Beckham, de Franse brillenmaker Alain Mikli, de bakkerijketen Paul en de macaronproducent Ladurée.

Het partnerschap tussen Neo en Ladurée overtuigde Marcolini destijds de handen in elkaar te slaan met het Britse fonds. ‘Het parcours van Ladurée heeft ons overtuigd met hen in zee te gaan. Dankzij Neo Capital is Ladurée in het buitenland een succes geworden’, vertelde Pierre Marcolini een tijdje geleden aan De Tijd.

In het decennium dat aan de intrede van Neo voorafging, reed Marcolini een hobbelig parcours. De financiële crisis hield lelijk huis bij het chocoladebedrijf. Het stapelde de verliezen op en werd in 2007 gered door de instap van de Zwitserse voedingsreus Nestlé (29%). In 2012 kocht Pierre Marcolini samen met de andere drie historische aandeelhouders het bedrijf terug.