Chocolatier, ondernemer en prins openen chocoladefabriek in Congo

Chocolatier Dominique Persoone en Dimitri Moreels - zoon van ex-minister Reginald Moreels - bouwen een chocoladefabriek in Congo. ‘We willen stropers een echte job geven.’

Binnenkort openen drie Belgen een chocoladefabriek vlak bij Virunga, het grootste natuurpark van Afrika. Het door de Unesco erkende domein is in handen van de Belgische prins Emmanuel de Merode. Hij is een van de drie investeerders, naast de Belgische chocolatier Dominique Persoone en Dimitri Moreels die eigenaar is van cacao-exporteur Copak.

Hoeveel de drie ondernemers investeren, willen ze niet kwijt. ‘Dat is ook nog niet helemaal duidelijk’, zegt Persoone. ‘We hebben net de eerste machines besteld in India.’

Europa en de VS

Het drietal wil lokale cacaobonen - ‘ze hebben een betere kwaliteit dan ik dacht’ - verwerken tot chocoladerepen. ‘Maar ik droom al van chocolade-ijs en -pasta’, zegt Persoone. De verwachtingen zijn hoog. ‘We willen de repen verkopen in Congo, maar ook in Europa, de Verenigde Staten en Australië.’

Ik zal geen cent verdienen aan de Congolese chocoladefabriek. Dominique Persoone Chocolatier

De initiatiefnemers zullen veganistische repen maken. ‘Die zijn populair in de States. We werken alleen met lokale ingrediënten. Rietsuiker en ter vervanging van melk gebruiken we cocosolie.’

‘Geen cent zal ik eraan verdienen’, zegt Persoone. De winst komt ten goede van de lokale gemeenschap, klinkt het. ‘Vijftig procent van de winst gaat naar de dieren en de rest naar de mensen.’

Stropers

De dieren in het Virunga-park worden belaagd door stropers, die niet terugdeinzen voor geweld. Enkele jaren geleden werd de prins neergeschoten in zijn park. ‘Enkele weken geleden is een van de rangers doodgeschoten.’

Opvallend: Persoone toont enigzins begrip voor de situatie van de stropers. ‘Het gaat slecht met de 4 miljoen mensen die rond het park leven. Er is niks. Ze stropen om te overleven. Voor enkele kilo’s ivoor krijgen ze veel geld.’ De chocolatier vertelt over schrijnende situaties: kinderen die elkaar aftroeven voor voedsel en zelfs lege plastic flesjes, baby’s die voor dood gedumpt worden in toiletten, moeders die hun kinderen te koop aanbieden...

‘Onze fabriek zal de mensen een perspectief bieden. In een eerste fase zullen we zo’n veertig mensen tewerk stellen. Maar dat worden er hopelijk meer.’