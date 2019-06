Clarebout boekt zege in frietoorlog met Waalse minister

Het aardappelverwerkend bedrijf Clarebout verkreeg in januari een vergunning om een logistiek centrum te bouwen op zijn site in het Henegouwse Frameries. De West-Vlaamse firma plande daarnaast de bouw van een diepvriesfrietenfabriek.

De werken waren al bezig toen Waals minister van Milieu Carlo Di Antonio (cdH) in mei de vergunning voor de koelruimte introk, omdat de overlast van het totale project niet is onderzocht. In de omgeving van Frameries was groot protest gerezen tegen de aardappelplannen.