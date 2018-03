Coca-Cola begint met alcoholische drankjes

'Het is uniek in onze geschiedenis ', zegt Garduño. 'Coca-Cola heeft altijd volledig gefocust op niet-alcoholische dranken en dit is een bescheiden experiment op een deeltje van de markt. De Chu-Hi-dranken zijn vrijwel uitsluitend in Japan te vinden. Het houdt steek dit te proberen op de Japanse markt.'

Volgens Financial Times experimenteerde Coca-Cola in de jaren zeventig heel even met alcohol, toen het wijngaarden in Californië en New York kocht en even zelfs haar wijn in blikjes aanbood op vluchten van United Airlines.