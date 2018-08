Coca-Cola investeert bijna 14 miljoen euro in nieuw magazijn in Antwerpen

Dat kondigt Coca-Cola European Partners dinsdag aan in een persbericht. In de vestiging aan de Dynamicalaan in Wilrijk wordt jaarlijks 413 miljoen liter frisdank geproduceerd (Coca-Cola, Fanta en Sprite), goed voor 21.000 gestockeerde palletten. In het huidige automatische hoogbouwmagazijn konden enkel standaardpalletten worden gestockeerd, waardoor het bedrijf een deel van de productie bij externe partijen moest onderbrengen.