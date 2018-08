Coca-Cola koopt uitdager van Starbucks

De frisdrankenreus telt omgerekend 4,4 miljard euro neer voor Costa Coffee dat in handen was van het Britse Whitbread.

Costa Coffee, in 1971 opgericht door de broers Bruno en Sergio Costa, is na Starbucks de grootste koffieketen van de wereld. Het telt in het VK en Europa bijna 4.000 koffieshops en een 400-tal in China.

Coca-Cola bevestigt met de acquisitie zijn focus weg van suikerrijke dranken die door de huidige gezondheidstrends flink aan populariteit hebben verloren. 'Hete dranken is een van de weinige dranksegmenten waar we nog geen globaal merk hadden', zegt topman James Quincey. Rivaal PepsiCo is dezelfde weg ingeslaan, getuige de recente miljardenovername van bruiswatermaker SodaStream.

Het is niet de eerste keer dat Coca-Cola zich in de koffiewereld waagt. Zo lanceerde de groep meer dan tien jaar geleden de koffieautomaten Chaqwa. Meer recent was het de grootste aandeelhouder van Keurig Green Mountain, de Amerikaanse fabrikant van koffiemachines.

JAB

Drie jaar geleden verkocht de frisdrankenmaker zijn Keurig-belang aan JAB, het investeringsvehikel van de steenrijke Duitse familie Reimann. Die is de jongste jaren de drijvende kracht achter de stevige consolidatiegolf in de wereldwijde koffiesector. JAB fuseerde de koffiedivisie van Mondelez met Douwe Egberts en creëerde zo het, na reus Nestlé, grootste koffiebedrijf ter wereld.

Dat Whitbread Costa van de hand doet, mag niet verbazen. Het Amerikaanse activistische fonds Elliott rond miljardair Paul Singer verwierf in april 6 procent in de Britse groep ten einde druk te zetten om de koffietak af te splitsen van de hotels en de restaurants. Whitbread kocht Costa in 1995 voor omgerekend 21 miljoen euro toen de keten nog maar 39 koffieshops telde.