Coca-Cola waagt nieuwe aanval op sportdrank Gatorade

In een nieuwe poging om weerwerk te bieden aan Gatorade (PepsiCo) koopt Coca-Cola het sportdrankenmerk BodyArmor. Met 5,6 miljard dollar (4,8 miljard euro) is het de duurste overname ooit voor het frisdrankenconcern.

De markt van de sportdranken wordt al enkele jaren gedomineerd door Gatorade, dat behoort tot het PepsiCo-concern. Coca-Cola beschikt met Powerade wel over een eigen merk, maar dat is er nooit in geslaagd om Gatorade het vuur aan de schenen te leggen. Met een marktaandeel van 68 procent is Gatorade nog onbedreigd marktleider, Powerade volgt op mijlen afstand, en zal dit jaar voorbijgefietst worden door BodyArmor. Samen zullen Powerade en BodyArmor een klein kwart van de markt inpalmen.

BodyArmor werd in 2011 opgericht door huidig voorzitter Mike Repole en kende een forse groei. Dit jaar zal het bedrijf een omzet realiseren van naar schatting 1,4 miljard dollar, of de helft meer dan een jaar voordien. De snelle groei is voor een deel te danken aan de stevige marketing. Het merk zet tal van sportvedetten in, onder wie de golfer Dustin Johnson, de baseballspeler Mikte Trout en de basketter James Harden.

Kobe Bryant aan boord

Maar de grootste ambassadeur van het merk was wijlen NBA-ster Kobe Bryant, die vorig jaar in een helikoptercrash het leven liet. Amper twee jaar na de oprichting van het merk kocht de basketballegende een belang van 15 procent in Body Armor, waarmee hij de op een na grootste aandeelhouder werd. In 2018 kwam ook Coca-Cola aan boord en nam het frisdrankenconcern eveneens een belang van 15 procent.

Coca-Cola betaalt nu 5,6 miljard dollar in cash om alle aandelen van BodyArmor over te nemen. De erfgenamen van Kobe Bryant kunnen dankzij de deal 400 miljoen dollar (345 miljoen euro) opstrijken. Voor Coca-Cola is de deal de grootste in de geschiedenis. Het vorige record stond op 5,1 miljard dollar voor de overname van de koffieketen Costa. Die dateert van 2018.

Oude bekende

BodyArmor-oprichter Repole blijft met zijn managementteam aan boord. Die keuze is niet verrassend. Repole is een oude bekende van Coca-Cola. Hij richtte destijds ook de drankenmerken Vitaminwater, Smartwater and Energy Brands op en verkocht ze alle drie aan de drankenreus uit Atlanta.