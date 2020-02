Colruyt bant Coca-Cola door prijzenconflict

De supermarktgroep Colruyt boycot minstens 32 producten van Coca-Cola. Daaronder vallen ook merken als Minute Maid, Fanta en Chaufdontaine. Colruyt en Coca-Cola raken het niet eens over nieuwe prijzen.

De Belgische supermarktgroep Colruyt vecht een prijzenconflict uit met de Amerikaanse frisdrankenproducent Coca-Cola. De bedrijven onderhandelen zoals elk jaar over de prijzen die Colruyt Coca-Cola moet betalen en ze vinden geen overeenkomst. 'Colruyt heeft beslist een aantal van onze producten niet meer in te kopen', zegt Coca-Cola-woordvoerder Eva Lefevere.

Monster

Hoeveel producten Colruyt en zijn zusterketens OKay en Spar exact uit de rekken weren, is niet duidelijk. Maar op Colruyts onlinesupermarkt Collect & Go zijn minstens 32 producten niet meer te krijgen. Van Minute Maid, Fuze Tea, Appletiser, Nalu, Monster en Finley is niets meer te koop. Ook enkele producten van de merken Coca-Cola, Fanta en Chaudfontaine zijn uit de rekken gehaald.

25 Douwe Egberts Colruyt vecht ook een prijzenoorlog uit met Jacobs Douwe Egberts. Minstens 25 koffieproducten zijn niet langer te koop.

'Elk jaar voert Colruyt Group onderhandelingen met de verschillende leveranciers', reageert woordvoerder Silja Decock in een geschreven reactie. 'In de meerderheid van die gevallen wordt snel een overeenkomst gevonden, maar er zijn ook momenten waarbij beide partijen er iets langer over doen om een consensus te vinden, zoals in dit concrete geval. En dat is momenteel in sommige winkels zichtbaar in de rekken.'

Niet alleen met Coca-Cola ligt Colruyt in de clinch. Ook met de koffiemaker Jacobs Douwe Egberts is er ruzie over prijzen. Minstens 25 producten van Douwe Egberts, Jacqemotte en Senseo zijn al enkele weken niet meer te krijgen.

Winstmarges

De afgelopen jaren haalde Colruyt verschillende keren het nieuws met boycotacties door conflicten over de prijzen. Gelijkaardige conflicten met PepsiCo (Pepsi en Lay's) en Nescafé-maker Nestlé in de afgelopen jaren duurden maanden.

-15% Beurskoers Toen Colruyt afgelopen zomer aankondigde dat zijn winstmarge was gedaald, daalde het aandeel 15 procent op de beurs.

Door producten te weren, hoopt Colruyt leveranciers ervan te overtuigen hun prijzen te verlagen. Lagere prijzen leveren Colruyt meer winst op.

De winstmarges van Colruyt staan onder druk. Toen het bedrijf afgelopen zomer aankondigde dat de bedrijfswinstmarge in het gebroken boekjaar 2018 was gedaald, daalde het Colruyt-aandeel op de beurs met 15 procent. Dat was de grootste daling voor het bedrijf sinds 1977. In de eerste helft van het boekjaar 2019 stegen de winstmarges opnieuw.

Jumbo en Albert Heijn

Colruyt staat de jongst jaren extra onder druk door de opkomst van Lidl en Albert Heijn. Nu de Nederlandse keten Jumbo zijn eerste Belgische winkels geopend heeft, dient een nieuwe concurrent zich aan. De keten wil in vijf jaar 100 winkels openen in Vlaanderen.

Lidl, Albert Heijn en Jumbo pakken uit met lage prijzen en grote kortingen. Die moet Colruyt zijn klanten ook aanbieden, want de keten belooft hen de laagste prijs. Bovendien vergen digitalisering en e-commerce grote investeringen, die tot hogere kosten leiden.