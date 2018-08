Colruyt koopt West-Vlaamse bioboerderij

Colruyt koopt de gronden (25 hectare) van bioboerderij Het Zilverleen in het West-Vlaamse Alveringem. De supermarktketen gaat wel niet zelf boeren, maar zoekt een zelfstandige uitbater.

De huidige eigenaars van bioboerderij Het Zilverleen, Marleen Masson en Jean-Pierre Mouton, waren op zoek naar een overnemer. Ze verkopen de gronden niet aan een andere landbouwer, maar aan hun belangrijkste afnemer Colruyt . Ongeveer 70 procent van de teelt van Het Zilverleen wordt verkocht in de winkelketens Colruyt en Bio-Planet.

'Met deze investering willen we de Belgische, lokale productie van biogroenten - net als onze eigen bevoorrading – helpen verzekeren, om in te spelen op de stijgende vraag van de klant', zegt Colruyt in een persbericht. 'Daarnaast past deze beslissing ook in onze ambitie om duurzame samenwerkingsmodellen in de landbouw op te zetten.'

Colruyt koopt de gronden aan, maar het is niet de bedoeling om zelf te gaan boeren of een nieuwe uitbater in loondienst te nemen. De Halse kruidenier gaat op zoek naar een zelfstandige bioboer om de 25 hectare biolandbouwgrond uit te baten. 'Het is de bedoeling dat de nieuwe boer exclusief voor Colruyt zal leveren, maar dat zal ook afhangen van de overeenkomst die we met de boer sluiten', zegt Colruyt-woordvoerster Hanne Poppe.

Verticale integratie

Het is niet het eerste initiatief van Colruyt om zelf een deel van zijn groente- en fruitbevoorrading in handen te nemen. De retailer sloot in het verleden rechtstreekse partnerschappen af om nieuwe appelsoorten te ontwikkelen.