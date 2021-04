Colruyt neemt rusthuiscateraar over

De warenhuisketen Colruyt neemt Culinoa over, een Belgische cateraar actief in de zorgsector. Het overnamebedrag wordt niet bekendgemaakt.

Culinoa is gespecialiseerd in catering voor woon-zorgcentra en andere opvangcentra en levert aan meer dan 100 Belgische rusthuizen en zorginstellingen. Het bedrijf is gevestigd in Gembloux, bij Namen, en werd twintig jaar geleden opgericht door een traiteur.