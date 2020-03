Colruyt teelt basilicum in eigen verticale boerderij

In haar magazijn in Halle kweekt de Colruyt-groep kruiden in een duurzame verticale boerderij. Vanaf woensdag ligt het eerste product in de rekken: basilicum. 'We willen hier kruiden kweken voor al onze supermarkten.'

De tijd dat groenten van het veld of uit de serre komen, is voorbij. In de hele wereld is vertical farming aan een opmars bezig. Ook in Halle worden in een Colruyt-magazijn kruiden gekweekt in rekken met verschillende lagen, onder paarse ledverlichting. De basilicum is vanaf woensdag te koop in de 31 biosupermarkten van de Colruyt-keten Bio-Planet. 'Binnenkort kweken we hier ook koriander', zegt Wannes Voorend, de innovatiecoördinator van Colruyt .

Colruyts vertical farm zit verstopt in het oudste magazijn van de keten. Als we binnenkomen, stuitten we op rekken vol supermarktproducten. In de hoek is een ruimte afgescheiden van de rest. Binnen is het vochtig en warm voor de tijd van het jaar: zo'n 25 graden. 'Hier staan 250.000 plantjes', zegt Voorend.

Ideale licht

Ze staan in een rek met twee niveaus. 'Door te stapelen hebben we 20 keer minder oppervlakte nodig dan in een klassieke serre', zegt Voorend.

Schermvullende weergave Colruyt ontwikkelde zijn verticale boederij met de hulp van de KU Leuven en de UGent. ©Photo News

De onderzoekers bootsten niet alleen het ideale klimaat na voor de plantjes, maar ook het ideale licht. Ze worden beschenen door paarse ledlampen. 'Zo groeien de plantjes het best', zegt Voorend. 'We ontwikkelden de leds samen met de KU Leuven.'

Niet alleen omdat de verticale boerderij minder plaats inneemt, is de teelt duurzamer dan andere. Colruyt voedt zijn planten met regenwater dat op het dak van het magazijn valt. 'Bovendien verbruiken we 90 procent minder water. Water dat planten niet opnemen of dat verdampt, hergebruiken we.' De energie die de verticale boerderij gebruikt, is groen.

Minder transport

Er komt ook minder transport aan te pas. Normale basilicumplanten moeten nog van de serre naar het Colruyt-magazijn. Deze plantjes groeien in het magazijn, vanwaar ze naar de winkels gaan. 'Ze leggen vijf keer minder kilometers af', zegt Voorend. Pesticides gebruikt Colruyt ook niet.

De supermarktgroep verwacht veel van haar zelfontworpen technologie, waarin ze 'enkele miljoenen investeerde'. 'We dromen ervan kruiden te kweken voor alle winkels van de Colruyt-groep', zegt Bio-Planet-directeur Fabrice Gobbato. Over enkele jaren liggen de kruiden dus ook bij de ketens Colruyt, OKay, Alvo en Spar.