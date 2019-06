Colruyts ten strijde tegen HelloFresh met fusiebedrijf

De Belgische maaltijdboxenleveranciers Foodbag en Smartmat fuseren. De familie Colruyt is meerderheidsaandeelhouder van de HelloFresh-concurrent.

Beide bedrijven gaan voort onder de naam Foodbag. Colruyt houdt 50 procent van de aandelen. Smartmat-oprichter Anders Asarby en Foodbag-oprichter Stéphane Ronse controleren elk ongeveer 25 procent.

De familie Colruyt stapte in 2016 met zijn investeringsfonds Korys in Smartmat. De fusie gaat niet gepaard met een kapitaalverhoging.

Nummer twee

88,6 miljoen euro Markt De Belgische markt is dit jaar goed voor 2,8 miljoen maaltijdboxen of 88,6 miljoen euro omzet, berekende de winkelfederatie Comeos.

Met dit jaar een verwachte omzet van 12 miljoen euro zegt Foodbag het nummer twee te zijn van de Belgische markt van maaltijdboxen die aan huis worden geleverd. De marktleider is het Duitse HelloFresh, dat liefst 80 procent van de maaltijdboxenverkoop in handen heeft.

'We fuseren omdat Foodbag en Smartmat hetzelfde doel hebben: we willen een Belgisch antwoord bieden op buitenlandse initiatieven', zegt Ronse. 'We bieden kwaliteit en lokale producten.'

Ook de schaalvoordelen die de fusie oplevert, spelen mee. Smartmat leed volgens de recentste cijfers van 2017 verlies. Foodbag was winstgevend. 'In 2019 zal het fusiebedrijf break-even zijn of licht winstgevend', zegt Ronse.