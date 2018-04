Colruyts zetten turbo op nepvlees

De Colruyt-familie gooit zich volop op de opkomende markt van vleesvervangers.

De Belgische ondernemersfamilie gaat een joint venture aan met Kerry, een Iers beursgenoteerd voedingsbedrijf met 6,1 miljard euro omzet. Samen gaan ze plantaardige vleesvervangers maken. Met die opmerkelijke stap willen de Colruyts inspelen op een wereldwijde trend in de voedingsmarkt.

De Colruyts hopen hun vleesvervangers naar een hoger niveau te tillen en de verkoop een boost te geven.

De Colruyt-familie kocht een jaar geleden via haar investeringsfonds Korys alle aandelen van Ojah, een bedrijf dat 4 miljoen euro omzet boekt met de verkoop van onder andere ‘kippenvlees’ gemaakt van soja.

Nu verkoopt Korys ‘een nipte meerderheid’ van de aandelen aan Kerry, volgens Ierse media voor iets minder dan 20 miljoen euro. Kerry is een bedrijf dat ingrediënten levert aan voedingsbedrijven.

Door met Kerry in zee te gaan, hopen de Colruyts hun vleesvervangers naar een hoger niveau te tillen en de verkoop te boosten. ‘Ojah is nu al erg sterk wat de structuur van de vleesvervangers betreft’, zegt Dries Crevits, operationeel directeur van Korys. ‘Je merkt het verschil tussen echt kippenvlees en de plantaardige variant amper. Qua smaak kunnen we nog een stap verder zetten. Dat zal kunnen dankzij de technologische knowhow van Kerry.’

1% Vleesvervanger In België waren vleesvervangers in 2017 goed voor amper 1 procent van de vleesmarkt.

De Colruyts werpen zich op vegetarische vleesvervangers omdat de markt sinds enkele jaren sterk groeit. Vorig jaar gaven de Europeanen samen 700 miljoen euro uit aan vegetarisch vlees, berekende het onderzoeksbureau Euromonitor. Al bij al is dat vrij weinig. In België waren vleesvervangers in 2017 goed voor amper 1 procent van de vleesmarkt.

Maar de markt groeit wel in een stevig tempo. ‘Enkele jaren geleden nam de marktomzet jaarlijks toe met 4 tot 5 procent. Dat tempo is de jongste jaren gestegen naar 7 tot 8 procent’, zegt Crevits. ‘In sommige Europese landen is de groei nog veel groter. In Duitsland en Spanje dikt de markt jaarlijks met 20 procent aan.’

Vegetarische slager

De jongste jaren investeerden tal van grote voedingsbedrijven in vegetarische producten. Zo kocht de Zwitserse reus Nestlé in 2016 het bekende vegetarische merk Garden Gourmet. Het Britse Quorn Foods belandde voor 550 miljoen pond in handen van Monde Nissin. Beide merken liggen in de Belgische supermarkten, naast kleinere merken zoals Greenway en De Vegetarische Slager

Ook in Silicon Valley is vleesloos vlees hot. Microsoft-stichter Bill Gates en medeoprichter van Facebook Dustin Moskovitz investeerden tientallen miljoenen in Impossible Foods, dat vleesloze hamburgers maakt.