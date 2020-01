Come a Casa-maker investeert 6 miljoen in Verenigd Koninkrijk

Ter Beke is niet het enige Belgische voedingsbedrijf dat in brexittijden investeert in het Verenigd Koninkrijk.

Het Belgische beursgenoteerde voedingsbedrijf Ter Beke investeert 6 miljoen euro in zijn Britse fabriek. De maker van Come a Casa-lasagne schept er 40 nieuwe jobs.

De charcuterie- en maaltijdenmaker Ter Beke investeert in zijn fabriek in het Britse Deeside, nabij Liverpool. De fabriek wordt volgens lokale media groter en zal meer verschillende producten maken. Er komt ook een onderzoekscentrum.

Ter Bekes Britse fabriek KK Fine Foods maakt bevroren bereide maaltijden voor horecazaken en supermarkten. Het gaat om traditionele Britse gerechten, Indiase curry’s en ook lasagne. Daar is het bedrijf van de Oost-Vlaamse familie Coopman ook in eigen land mee bezig. Het maakt onder andere de bekende Come a Casa-lasagne.

Snel groeien

Ter Beke investeert net geen 6 miljoen euro. Door de uitbreiding krijgen de 525 werknemers 40 nieuwe collega’s.

40 Nieuwe jobs Door de uitbreiding krijgen de 525 Britse werknemers 40 nieuwe collega’s erbij

Hoeveel omzet het Britse bedrijf boekt, is niet bekend. Ter Beke was niet bereikbaar voor commentaar. Maar toen Ter Beke in 2017 KK Fine Foods overnam, boekte het 40 miljoen euro omzet.

Destijds groeide het bedrijf naar eigen zeggen in een fors tempo. Dat kan verklaren waarom het nu uitgebreid wordt.

Brexitproof

Verder lijkt het erop dat Ter Beke met de investering de gevolgen van de brexit wil beperken. Als het Verenigd Koninkrijk eind deze maand uit de Europese Unie stapt, komt de handel tussen beide onder druk. Dan is het makkelijk als je meer producten ter plaatse kunt produceren.

Ter Beke is niet het enige voedingsbedrijf dat in zijn Britse fabriek investeert om beter bestand te zijn tegen de brexit. In november kondigde de Oost-Vlaamse ondernemersfamilie Vandemoortele aan dat haar gelijknamige bedrijf 6 tot 7 miljoen euro investeert in zijn Britse diepvriesbroodfabriek. Daar bakken de Vandemoorteles nu al bladerdeegproducten en na de uitbreiding ook croissants. 'Die importeren we nu vanuit Frankrijk, maar we vrezen logistieke problemen na de brexit.'