Computer maakt gepersonaliseerd brood

Zelf kiezen wat in je brood zit: dankzij Puratos kan het dit jaar al bij een Europese supermarkt. Technologie wordt steeds belangrijker voor de Belgische bakkerijleverancier.

Een app openen. Kiezen welk meel en welke granen je in de brood wilt. Bestellen en enkele uren later je gepersonaliseerde brood afhalen. Dat is wat de Belgische bak- kerijleverancier Puratos mogelijk wil maken.

‘We testen het systeem al bij een Deense artisanale bakker en dit jaar nog lanceren we het bij een Europese supermarktketen’, zegt CEO Daniel Malcorps.

Artificial intelligence

De computer maakt nieuwe broodrecepten, op basis van honderden recepten die we hebben ingevoerd. Daniel Malcorps CEO Puratos

Achter de app zit veel technologie. De computer en niet de bakker maakt het recept. ‘Via AI, kunstmatige intelligentie’, zegt Malcorps. ‘Op basis van honderden recepten die we hebben ingevoerd en info over ingrediënten kan ons programma nieuwe recepten creëren. Dat bespaart de bakker veel tijd.’

Het is opmerkelijk dat een verkoper van basisproducten als vetstoffen, meel en granen zo inzet op technologie. Eerst verbeterde Puratos vooral die basisproducten. Later werd het beroemd met zijn revolutionaire broodverbeteraar T500. Twintig jaar later volgde de ook baanbrekende opvolger S500.

Data

Dat technologie steeds belangrijker wordt, toonde Puratos eind vorig jaar door de Belgische webshop Bakeronline over te nemen. Via dat onlineplatform bestellen mensen brood bij hun lokale bakker. Ze kunnen het dan ophalen zonder te hoeven aanschuiven.

‘Bakeronline was alleen in België actief, maar begin dit jaar gingen we in Frankrijk van start’, zegt Malcorps. ‘De rest van de wereld volgt.’