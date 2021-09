Concurrent AB InBev: 'Hard seltzers groeien niet als verhoopt'

'We hebben de vraag naar hard seltzers overschat.' Met die woorden waarschuwde Boston Beer de markt woensdagavond dat de hype van het gealcoholiseerde bruiswater geen lang leven beschoren lijkt. Het moederbedrijf van Amerikaanse bieren als Samuel Adams en Angry Orchard merkt een scherpe groeivertraging in de verkoop van hard seltzers. Het zal daardoor zijn beoogde winstdoel niet halen. In juli waarschuwde het ook al dat de verkoop afvlakte. Daar komt nu een nieuwe waarschuwing bovenop.

Het aandeel van Boston Beer ging nabeurs met 10 procent onderuit. De populariteit van hard seltzers deed bierproducenten in sneltempo op de kar springen. AB InBev lanceerde het van oorsprong Amerikaanse drankje, dat de helft minder calorieën bevat dan pils, in het voorjaar ook in ons land onder de merknaam Mike's. 'AB InBev wint wel nog marktaandeel in het segment van de hard seltzers, maar ondervindt eveneens een groeivertraging', zegt het beurshuis Kepler Cheuvreux.