Concurrent daagt AB InBev voor rechter wegens reclamespotje

MillerCoors eist dat AB InBev zijn omstreden tv-spot voor Bud Light stopzet. AB InBev lanceerde de spot van 60 seconden begin februari tijdens de razend populaire 'Super Bowl'. In het filmpje valt AB InBev in een middeleeuwse coulisse de bieren Miller Lite en Coors Light frontaal aan omdat ze maïssiroop zouden bevatten. Lightbieren zijn in de VS de populairste bierstijl.