Concurrentiewaakhond onderzoekt Amazons investering in Deliveroo

De Britse concurrentiewaakhond bevriest de instap van de Amerikaanse internetreus in de Britse maaltijdbezorger.

Amazon was midden mei de grootste investeerder in de kapitaalronde van 515 miljoen euro bij Deliveroo. Het is niet bekend welk belang Amazon daarmee verwierf.

Na twee eerdere pogingen leek de Amerikaanse e-commercereus dan toch een voet tussen de deur te krijgen bij de Britse maaltijdkoerier.

Maar de Britse concurrentiewaakhond steekt daar nu een stokje voor. De Competition and Markets Authority (CMA) heeft sterke vermoedens dat de twee niet langer afzonderlijke bedrijven zijn of dat ze in de nabije toekomst zullen samensmelten.

Ongebruikelijk

De regulator houdt de transactie tegen het licht. Zolang het onderzoek loopt moeten Deliveroo en Amazon als aparte bedrijven handelen en mogen ze hun activiteiten niet verweven.

Onderzoeken naar overnames en fusies zijn niet ongebruikelijk, een doorlichting van een minderheidsbelang is dat wel.