Coolblue-topvrouw neemt sappenproducent Pajottenlander over

Camille Depuydt was de directeur van Coolblue België, maar beslist nu haar droom waar te maken. Ze koopt de sappenproducent Pajottenlander. ‘Beter dan bij Coolblue wordt het niet, dacht ik. Maar toen kwam de drang om zelf te ondernemen.’

Als directeur van de Belgische afdeling van de webwinkel Coolblue stuurde Camille Depuydt (32) drie jaar lang 700 mensen aan. Ze opende drie winkels en lanceerde de webshop in Franstalig België. Onder haar leiding groeide de omzet van Coolblue België van 350 naar 550 miljoen euro. Ze had een goede job, maar toch meldde ze oprichter en CEO Pieter Zwart enkele weken geleden dat ze vertrok.

Ze heeft haar eigen bedrijf gekocht: de biologische sappenproducent Pajottenlander, die in veel biowinkels en de horeca te koop is. Het nieuws kwam onverwacht voor Zwart. Nochtans had Depuydt het hem drie jaar geleden al verteld, tijdens haar sollicitatiegesprek. ‘Toen vroeg hij me: ‘Wat wil je later worden?’ Ondernemer, antwoordde ik. ‘Wil je je eigen bedrijf? Dan moet je dat nu gaan doen en niet je tijd verdoen bij Coolblue.’’ Toch hield het Zwart niet tegen om de West-Vlaamse in dienst te nemen.

‘Coolblue is een supercool bedrijf. Ik heb me er enorm hard geamuseerd. Het heeft alles wat je zoekt: het groeit hard, het is dynamisch, er werken veel jonge, intelligente mensen en er is veel humor. Ik heb altijd gezegd: ik ga niet naar een ander bedrijf, want beter dan dit wordt het niet. Maar ik voelde almaar sterker de drang om zelf te ondernemen.’

Juweliers en vrienden

Ze verwijst naar haar ouders - zelfstandige juweliers - en vrienden, van wie er veel een eigen bedrijf hebben. ‘Dat wou ik ook. Mijn job bij Coolblue was uitdagend, maar de grote lijnen werden in Nederland uitgezet. Soms ben je het eens met beslissingen, soms ook niet.’

Vlak voor ze bij Coolblue in dienst trad, was ze beginnen te zoeken naar een bedrijf om over te nemen. ‘Ik deed enkele keren een bod, maar dat werd niets, omdat er geen klik was of omdat wat ik wou bieden niet hoog genoeg was. Het moest een voedingsbedrijf zijn dat biologisch werkt. Ik ben al jaren bezig met pure en gezonde voeding, zonder toevoegingen. In mijn jeugd kookten mijn ouders met verse groenten uit de moestuin en dat doe ik nu ook. Later, als vertegenwoordiger van de firma Cnudde (een voedingsgroothandel, red.), bezocht ik vaak voedingsbedrijven. Daar zag ik dat in veel industriële voeding amper voedingsstoffen zitten.’

Schermvullende weergave De sappen zijn te koop in biologische winkels en in de horeca. ©Wouter Van Vooren

Na jarenlang dromen was het eindelijk zover. Ze hoorde eind vorig jaar dat Linda Plessers en Peter Vandendaele op zoek waren naar een overnemer voor Pajottenlander, dat ze 34 jaar geleden opgericht hadden. ‘Helaas was ik te laat: ze hadden net alle biedingen ontvangen. Teleurgesteld legde ik de telefoon neer, maar mijn man overtuigde me de oprichters toch een brief te schrijven met de vraag of ik alsnog mocht langskomen.’

Na een vruchtbaar gesprek kwamen ze snel tot een deal. ‘Ik ben ongelooflijk blij. Ik hoef niet langer slides te maken wanneer ik een idee heb. Ik sta voortaan op, spreek met mijn collega’s en we implementeren het. Met eigen kapitaal.’

Ideeën heeft Depuydt genoeg. Ze wil haar bedrijf - uiteraard - laten groeien. Pajottenlander is Coca-Cola niet. Het perste vorig jaar 1,3 miljoen liter sap. Meer details wil ze niet lossen, maar het bedrijf is goed voor een paar miljoen euro omzet.

‘Groei zoek ik vooral in het buitenland en door nieuwe producten te lanceren’, zegt Depuydt. ‘In Frankrijk en Nederland zijn we al actief met ons dochtermerk Freya, maar we gaan er meer op focussen. Ook de rest van Europa komt in het vizier. Denk aan Portugal, Spanje en Italië.’

Supermarkt

Samenwerken met de supermarkten staat niet hoog op het prioriteitenlijstje. Al aarzelt ze zichtbaar als ze het vertelt. ‘We zouden zeker en vast klanten verliezen als we samenwerken met de supermarkten. Maar almaar meer mensen kopen biologisch, zonder naar biologische winkels te gaan. Ik krijg van vrienden de opmerking dat ze heel veel moeite moeten doen om me te steunen. (lacht) Het merk Pajottenlander blijft exclusief voor de biowinkels, maar de supermarkten zouden we op termijn kunnen benaderen met een dochtermerk.’

We willen een eigen fruitboerderij kopen in het Pajottenland. Camille Depuydt Eigenaar Pajottenlander

Daarnaast droomt Depuydt ervan meer van de productie in eigen handen te nemen. Nu doet Pajottenlander een beroep op externe persers en bottelaars. ‘Alles zelf doen is enorm risicovol. Sap persen is een ambacht. Als het sap oxideert of schimmelt, is het voor de vuilnisbak. Bovendien zouden we vijf keer zo groot moeten zijn om rendabel alles zelf te produceren, en dat is niet realistisch.’

Op kortere termijn wil ze zelf fruit gaan kweken. ‘Nu nemen we vooral fruit af van externe telers en van de oprichters, die hun eigen boomgaard hebben. We zijn op zoek naar een boerderij in het Pajottenland.' Zo wil Depuydt op termijn meer teelt in eigen handen nemen. ‘Er is een tekort aan biologische groenten en fruit in België en daar wil ik iets aan veranderen.’