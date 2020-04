'Corona? Daar hebben we op zee geen last van'

Door de gesloten restaurants en de slabakkende export zijn de visprijzen ingestort. Naast de dreigende brexit krijgen de laatste vissers aan de Noordzee een nieuwe crisis op hun bord.

Lukas Vanacker, Oostende

Het Sprotkot: zo heet het zenuwcentrum van de Visveiling in Oostende. Het ronde bakstenen gebouw ziet er aan de buitenkant uit als een planetarium, maar lijkt binnen op een klaslokaal informatica. Terwijl kopers vroeger roepend rond een tafel op verse vis boden, verloopt de veiling vandaag volledig digitaal. Vrijdagochtend om 7 uur staart een tiental mannen in het Sprotkot elk naar zijn eigen computerscherm. Daarop telt een ‘vallende klok’ de prijs van een lot vis af tot iemand op een knop duwt. ‘Ik heb 60 kilo tongsjes gekocht’, fluistert een groothandelaar in de telefoon.

Prijzen gekelderd

De gekochte vis ligt te wachten in de ijskoude hal ernaast. Deze nacht hebben de lossers van de Visveiling de oogst gesorteerd die de Oostendse visserssloepen de avond voordien binnen brachten. ‘Pieterman, krabbenpoten, mangoeste, we verkopen 50 soorten vis’, zegt veilingdirecteur Tom Premereur, terwijl hij langs de blauw-witte bakken vol ijs en vis wandelt.

Supermarkten zijn overgeschakeld op voorverpakte vis omdat ze er dan niet met de hand moeten aankomen. Sylvie Becaus Eigenaar Vlaamse Visveiling

Op Goede Vrijdag, de ultieme visdag, heeft de veiling 50 ton verzet, een pak minder dan normaal. En dat is te wijten aan de coronacrisis. ‘De horeca is dicht, de markten zijn toe en de export vertraagt’, zegt Sylvie Becaus, eigenares van de veiling in Zeebrugge en Oostende. De retail, die normaal 80 procent van de Belgische vis afneemt, blijft gelukkig wel kopen. ‘Maar supermarkten zijn overgeschakeld op voorverpakte vis, omdat ze er dan niet met de hand moeten aankomen. Carrefour heeft zijn versevistoog gesloten.’

Door de dalende vraag zijn de visprijzen de voorbije weken gekelderd. ‘Tong is onze belangrijkste vis qua omzet. Terwijl die normaal 14 euro per kilo kost, krijgen we er maar 8 euro voor’, zegt Becaus. ‘De prijzen mogen niet meer verder dalen of het is niet meer rendabel om uit te varen.’

Levende legende

Je kan een beetje meer vis vangen, maar dan zakt de prijs nog meer. Eddy Cattoor Reder

In zijn blauwe overall loopt Eddy Cattoor niettemin goed gehumeurd door de vishal. Zijn oude sloep, genaamd Z90 Francine, was vandaag goed voor 13 ton verkochte vis. ‘Ik heb ooit 70 ton gevangen in een week’, zegt hij met een knipoog. Maar de eigenaar van de rederij Long Ships is vooral trots op de boot die hij net kocht. ‘De Nieuwpoort 116, een houten schiptsje uit 1963! Ik heb het gekocht voor de vangstrechten.’

Cattoor, wiens grootvader in 1934 begon te vissen, is een levende legende onder de Belgische Noordzeevissers. ‘Eddy is de enige die zijn viskes mooi in dezelfde richting in de bakken legt’, zegt Tom Premereur. Op de gepensioneerde reder, die nog met zijn vader op IJsland viste, maakt het coronavirus dan ook weinig indruk. ‘Corona? Daar hebben wij op zee geen last van. Wij trekken ons dat niet aan.’

Toch baren de ingestorte prijzen Cattoor zorgen. ‘Ik bekijk thuis op mijn pc de prijzen en dan kies ik naar welke veiling ik ga. Je kan een bitje meer vis vangen, maar dan zakt de prijs nog meer. Gelukkig hebben we één voordeel: de olieprijs staat laag. En ik gebruik 4.500 liter mazout per dag.’

Tong

Het is belangrijk dat de Belgische vis in de hoofden van de Belgen raakt. Een pladijs is toch ook lekker? Sylvie Becaus Eigenaar Vlaamse Visveiling

Voor de Visveiling is de coronacrisis een nieuwe tegenvaller. De omzet van het bedrijf ligt deze maand een derde lager dan vorig jaar. Bovendien boekt de veiling al enkele jaren verlies door de dalende visvangst. ‘Het jaar was eigenlijk goed begonnen, want er zit veel tong in het Bristolkanaal, en tong is duur en populair in België’, zegt Becaus. ‘Maar dan kwam de coronacrisis ertussen. En volgend jaar komt de brexit erbij. 80 procent van onze volumes komt uit Britse wateren. De brexit kan het einde van de Belgische vissector betekenen.’