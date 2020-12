'Corona geeft ons net betere groeikansen'

De bestaande suiker- en koolhydratenarme 'ketovoeding' vonden vader en zoon Bresseel niet lekker genoeg. Dus begonnen ze in volle coronacrisis een bedrijf.

2020 was het jaar van corona, maar ook het jaar waarin Luka Bresseel (22) Okono oprichtte. Hij is de enige aandeelhouder, maar krijgt steun van zijn vader Marc Bresseel (56), medeoprichter van het marketingbureau Duval Union. Zoon en vader maken producten voor mensen die een ketodieet volgen. Producten met veel suiker en koolhydraten, zoals aardappelen, pasta en brood, zijn uit den boze. De eetgewoonte wint de jongste jaren aan populariteit, ook door het succes van de kookboeken van ex-VTM-omroepster Pascale Naessens.

'We zijn begonnen met enkele producten op basis van chocolade zonder suiker', zegt Bresseel. 'Daarnaast bieden we granola en een broodmix aan', zegt Luka Bresseel.

Ketodieet

Zijn vader volgt al enkele jaren een ketodieet. 'Ik ben dit jaar begonnen', zegt Luka Bresseel. 'Mijn vader en ik ondervonden dat het aanbod ketoproducten vrij beperkt is. Het is moeilijk ketosnacks te vinden. De producten die er wel zijn, zijn vaak niet lekker of ongezond. Sommige producten vervangen suiker door andere slechte stoffen als sucralose. Dus zijn we zelf beginnen te experimenteren.' In hun keuken maakten vader en zoon tientallen ketogranolavarianten.

De producten zijn voorlopig alleen te koop via Okono's webwinkel. 'We vinden onze klanten via sociale media. Er zijn talloze Facebook-groepen waarin mensen tips over ketovoeding delen', zegt Luka Bresseel. 'We werken ook samen met enkele influencers die onze producten aanprijzen op hun sociale media. Voorlopig blijven we zo werken, maar op termijn willen we beschikbaar worden in de supermarkten.'

'De onlinestrategie werkt uitstekend', zegt Marc Bresseel. 'Toen we twee weken geleden van start gingen, kregen we meteen bestellingen uit zes landen, waaronder Italiƫ, Duitsland en Nederland.'

Shopwedo

De productie en de verdeling van de producten doen ze niet zelf. 'We doen een beroep op partners', zegt Marc Bresseel. De namen van de producenten delen ze niet. 'Voor de logistiek gaan we in zee met het Belgische bedrijf Shopwedo.'