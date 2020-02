Corona kost AB InBev 170 miljoen dollar winst

De brouwer AB InBev verkocht vorig jaar meer bier dan verwacht, maar moest er winstgroei voor opgeven. In 2020 kostte het corona-virus de Corona-brouwer al 170 miljoen dollar.

De Belgische brouwer AB InBev verkocht vorig jaar 561 miljoen hectoliter bier. Dat volume steeg organisch met 1,1 procent. Daarmee overtreft de brouwer van Stella Artois de verwachtingen van analisten. Die rekenden op 0,7 procent groei.

In het laatste kwartaal groeide en verraste AB InBev nog harder. Toen steeg het volume met 1,6 procent. Analisten hielden daarentegen rekening met een daling van 0,1 procent.

Winstgroei opgeven

Om meer bier te verkopen moest AB InBev wel winstgroei opgeven. De genormaliseerde brutobedrijfswinst (ebitda) groeide in 2019 met 2,7 procent naar 21 miljard dollar, terwijl analisten rekenden op 3,5 procent groei.

In het vierde kwartaal daalde de genormaliseerde ebitda met liefst 5,5 procent. Analisten legden de lat op een daling van 1,9 procent.

Een ander heet hangijzer is de schuldgraad van AB InBev. Op 31 december 2019 was de schuldenberg vier keer hoger dan de ebitda. Een jaar eerder was de schuldratio 4,6. Op termijn wil AB InBev naar 2.

Corona-virus

Voor 2020 dienen er zich grote uitdagingen aan. Het corona-virus - dat de Corona-brouwer liever COVID-19 noemt - kost AB InBev in de eerste twee maanden van dit jaar 285 miljoen dollar omzet. Het bedrijf liep 170 miljoen dollar ebitda mis.

'De uitbraak heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de vraag in China in zowel het horeca- als het thuisgebruik segment', schrijft het bedrijf in een persbericht. 'Daarnaast was de vraag tijdens het Chinese Nieuwjaar lager dan de vorige jaren aangezien het samenviel met de start van de uitbraak.'

Sombere vooruitzichten

Het bedrijf geeft sombere vooruitzichten. 'In het eerste kwartaal van 2020 verwachten we een ebitda-daling van ongeveer 10 procent als gevolg van zowel de uitbraak van COVID-19 als de uitdagende vergelijkbare basis, vooral in Braziliƫ.'