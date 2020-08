Corona krijgt Lotus-koekjes niet klein

Lotus Bakeries bleef in het eerste halfjaar aan een stevig tempo groeien, ondanks de fikse factuur om de twaalf fabrieken open te houden. Beleggers reageren enthousiast.

De koekjesbakker uit Lembeke stelt niet teleur. De verkopen stegen in de eerste halfjaar met ruim 8 procent tot 323 miljoen euro. Ter vergelijking: in het eerste halfjaar van 2019 was er 11 procent groei.

Heeft Lotus - dat tot de jaren 90 Corona-Lotus heette - dan helemaal geen last van Covid-19? Toch wel: de verkoop aan horeca, vliegtuigmaatschappijen, events, scholen en ziekenhuizen viel stil door de lockdown. Die out-of-homesectoren zijn goed voor 10 procent van de omzet.

De 'uithuizige' verkoop werd echter gecompenseerd door een verschuiving naar thuisconsumptie. Lotus dankt zijn omzetgroei in het halfjaarrapport aan het internationale succes van zijn Biscoff-koekjes, speculoospasta en roomijs in de supermarkten.

De gezonde repen die Lotus in mei nog grotendeels opslorpte gingen in het begin van het jaar door op het sterke elan van 2019. Tot de wereldwijde lockdowns het groeipad versperden.

Significante coronafactuur

Lotus Bakeries waarschuwde begin april dat het niet immuun is voor de coronacrisis. CEO Jan Boone voegt daar nu aan toe dat de impact significant was, op de fabrieken en de manier van werken. Om de twaalf vestigingen aan de gang te houden werden ruim 1 miljoen euro kosten gemaakt. Ze diepen het niet-recurrente bedrijfsverlies uit van 2,4 naar 4 miljoen euro.

Recurrent ziet het plaatje er veel rooskleuriger uit. De brutobedrijfswinst (rebitda) trok 10 procent aan tot 67,07 miljoen euro. Netto is er een stijging met ruim 5 procent naar 38,2 miljoen euro.

Per aandeel zat de nettowinst ruim 2 euro in de lift, van 44,85 naar 47,12 euro - ondanks de 2,2 miljoen extra aandelen waarover de winst in vergelijking met vorig jaar wordt verdeeld.

In de tweede jaarhelft gaat topman Boone uit van dezelfde trends omdat Covid-19 nog rondwaart. 'De out-of-homeverkoop blijft onder druk staan zolang de pandemie niet volledig onder controle is.'

17 op 19

Beleggers namen een voorschot op een traditiegetrouw sterk halfjaarrapport. Het aandeel Lotus noteert sinds Nieuwjaar 10 procent hoger (zie grafiek) en is vergeleken met de extreme zaagtanden op de beurs een toonbeeld van stabiliteit. Lotus is zo goed op weg om voor de 17de keer in 19 jaar de Bel20 te kloppen.