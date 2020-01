'Corona-virus kan Corona-bier van AB InBev schaden'

Stel je voor: je topproduct heeft plots de naam van een ziekte die dood en verderf zaait. Het overkomt de brouwer AB InBev met zijn Corona-bier.

De nieuwe bieren die de internationale craftbeerscene de laatste jaren lanceerde, hebben de gekste namen. De kleine Nederlandse brouwer De Moersleutel pakt uit met bieren die Smeerolie, Motorolie en Antifreeze heten. Maar bier verkopen met de naam van een snel uitbreidende, dodelijke ziekte die de hele wereld in de ban houdt en waartegen geen medicijn bestaat, hebben de Nederlanders nog niet gedurfd.

Corona is samen met Stella Artois en Budweiser een van de wereldwijde topmerken van AB InBev.

's Werelds grootste brouwer AB InBev doet het wel. Het bier Corona is naast Stella Artois en Budweiser zelfs het topmerk van 's werelds grootste brouwer. Al wisten de Mexicaanse uitvinders van het Corona-bier in 1925 niet dat bijna 100 jaar later een geheimzinnige ziekte met dezelfde naam zou uitbreken.

In de hoop de coronaziekte tegen te gaan, plaatste de Chinese regering 20 miljoen mensen in quarantaine door grote steden af te sluiten van de buitenwereld. Al minstens 81 mensen stierven door corona. 2.800 mensen zijn ziek. De meeste slachtoffers bevinden zich in China, waar de ziekte zeven weken geleden uitbrak.

Populairste bier

De vraag rijst of de ziekte afstraalt op het bier. Corona is het meest verkochte buitenlandse premiumbier in China, schreef AB InBev in zijn recentste kwartaalverslag. Of de verkoop van Corona lijdt onder het coronavirus valt nog af te wachten. 'Maar de marketingteams van AB InBev houden de situatie beter in de gaten', zegt marketingprofessor Tim Smits (KU Leuven).

Al blijft het probleem in China allicht beperkt. De Chinezen noemen het bier (科罗娜) anders dan de ziekte (冠狀病毒).

Bad publicity

In veel andere talen hebben beide wel dezelfde naam, waaronder in het Nederlands en het Engels. 'Al denk ik niet dat het bier nu al imagoschade ondervindt', zegt Smits. 'De uitwerking zal misschien neutraal zijn of zelfs positief. Slechte publiciteit blijft vaak ook publiciteit.'

Als het coronavirus een echte pandemie wordt, heeft AB InBev een probleem. Tim Smits Professor KU Leuven

Al kunnen de gevolgen ernstig zijn als de situatie escaleert. 'Als het coronavirus een pandemie wordt en in de hele wereld dodelijk slachtoffers eist, kan een groot probleem ontstaan voor AB InBev', zegt Smits. 'Dan krijgt het bier een negatieve connotatie en kiezen mensen makkelijker iets anders. Er is keuze genoeg in de biersector.'

Als het woord corona dezelfde connotatie krijgt als pakweg kanker of de pest, dan is het volgens de professor zelfs denkbaar dat AB InBev zijn topmerk een andere naam moet geven. 'Of in ieder geval iets moet toevoegen dat de aandacht afleidt', zegt Smits.

Roots

Hij verwijst naar het imagoprobleem dat Coca-Cola sinds een tiental jaar heeft. 'Door de grote hoeveelheid suiker staat Coca-Cola al jaren onder druk. Daarom ontwikkelde het varianten met de namen Zero en Light.'

AB InBev krijgt het ook lastig als concurrenten in hun marketing inspelen op het probleem. 'De brouwer doet er goed aan de aandacht niet op de ziekte te richten. Het is raadzamer de aandacht in reclamecampagnes te richten op pakweg de Mexicaanse roots van het bier.'